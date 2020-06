Senado retomó desafuero de Manini y el oficialismo duda si votarlo

La comisión de Constitución de la Cámara de Senadores retomó este martes el tratamiento formal del pedido de desafuero de Guido Manini Ríos, senador de Cabildo Abierto, por el caso Gavazzo.

En la corta sesión, los integrantes de la comisión acordaron este martes pedir más información sobre el caso que derivó en el pedido del fiscal Rodrigo Morosoli, quien pretende imputar al excomandante en jefe del Ejército por no haber denunciado ante sus superiores que el represor José Nino Gavazzo admitió ante un Tribunal de Honor de la fuerza de tierra, en abril de 2018, que en 1973 había tirado al río Negro el cuerpo de Roberto Gomensoro.

Hasta el momento no está claro que vaya a prosperar la solicitud de desafuero, que requiere dos tercios del Senado. Mientras que Manini Ríos ha insistido públicamente en que no pretende ampararse en sus privilegios parlamentarios y que está dispuesto a concurrir a la Justicia, los legisladores de su agrupación son contrarios a que se apruebe la solicitud y así lo han transmitido a socios de la coalición de gobierno.

En el oficialismo cada uno orejea las cartas del otro antes de tomar una posición. En el Partido Nacional existen dudas respecto a si cabe respaldar el desafuero, y en el Partido Colorado la agrupación Batllistas se inclina por no votarlo, mientras que Ciudadanos seguirá analizando el caso, según fuentes de ambos sectores.

El Frente Amplio, en tanto, ya anunció que votará a favor del pedido de la Justicia, a pesar de la opinión contraria del expresidente y senador José Mujica.

"No hay ninguna razón" para el desafuero

El senador blanco Sergio Botana dijo a El Observador que a su juicio "no hay ninguna razón" para que Manini Ríos sea desaforado. "No lo veo como cómplice de nada que no se supiera", argumentó Botana, y planteó que "si el presidente Vázquez lo sancionó por algo de ese mismo proceso, quiere decir que no ocultó nada".

Según el exintendente de Cerro Largo, la situación podría cambiar "si él insistiera" en que se apruebe el desafuero. En su comparecencia ante la comisión pidió que "no se dilatara" el asunto pero no hizo un pedido explícito para que la votación fuera favorable.

Mientras que algunos senadores entienden que lo que desee el líder de Cabildo Abierto no debería tener ningún efecto concreto, otros señalan que su opinión sí "marca la cancha".

El expresidente y hoy senador Julio María Sanguinetti está entre los primeros. En abril escribió en su columna del Correo de los Viernes que el hecho de que Manini Ríos "diga que no quiere la protección 'porque no tiene nada que ocultar', no pasa de ser una definición personal, carente de todo valor para la institución".

Otros legisladores consultados por El Observador señalaron que Cabildo Abierto "es mano" y que la postura que asuma el sector de Manini será clave para inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro.

La única certeza hasta ahora es que las 12 manos de la oposición estarán levantadas al momento de votar en la cámara. El senador suplente José Carlos Mahía (Asamblea Uruguay), integrante de la comisión, dijo que "la posición del Frente Amplio va a ayudar a que el senador Manini Ríos cumpla sus dichos de campaña", en referencia a su promesa de concurrir a la Justicia "como un ciudadano más".

El legislador astorista se refirió también a la opinión personal de Mujica, que este martes retornó al Senado y reiteró su oposición al desafuero para no "victimizar" a Manini. "Comprendo la opinión de Mujica en cuanto a la intención de victimizarse, pero creemos que la materia que está en juego, que es ni más ni menos los derechos humanos, tiene que estar por encima de cualquier maniobra o especulación de terceros", sostuvo Mahía.

