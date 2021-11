Sendic respondió solo siete preguntas ante la Justicia y lo acusan de falta de "transparencia"

El exvicepresidente de la República y expresidente de Ancap, Raúl Sendic, compareció este jueves ante la Justicia, que investiga presuntas irregularidades en el proyecto de Gas Sayago. El exjerarca se amparó en su derecho de no contestar todas las preguntas, y solo respondió las que le hizo el fiscal del caso, que fueron siete, según las declaraciones a las que accedió El Observador.

La audiencia se realizó a la tarde, en Ciudad Vieja (Montevideo) y, al momento de las consultas por parte de los abogados, el defensor de Sendic, Homero Guerrero, dijo que se ampararía en el derecho de no contestar.

En la puerta del juzgado, el abogado defensor de UTE, Jorge Barrera, dijo a los medios de comunicación: "Salgo sorprendido, no me lo esperaba. Tiene derecho a no contestar pero tratándose de un asunto público de fondos públicos, del dinero de todos los uruguayos, y teniendo en cuenta que fue ministro, presidente de Ancap y vicepresidente, cuando se trataba de un tema de transparencia, era algo que no me esperaba".

En términos del proyecto, Sendic insistió en que “no necesitaba la comercialización de gas en Argentina para ser viable”.

Por otro lado, dijo que “durante todo ese periodo las decisiones se tomaron por unanimidad”, en referencia al Directorio de Ancap, que participó en el proyecto junto a UTE, en 2013. “Quiero aclarar que nunca integré el Directorio de Gas Sayago, lo que sí sé es que la mayoría de las decisiones se tomaron por unanimidad”, reafirmó.

En ese sentido, explicó: “El elemento que impulsó el proyecto con la planta regasificadora fue el acuerdo multipartidario que se concretó antes del gobierno de (José) Mujica en marzo. En el área de la energía acordaron la creación de una empresa que gestione una planta regasificadora”.

El 5 de enero de 2010 el entonces presidente Tabaré Vázquez autoriza mediante una resolución la construcción de la sociedad anónima Gas Sayago entre UTE y Ancap, y el 7 de setiembre de 2010 es cuando se crea la empresa, explicó. Por la necesidad de comprar gas en el exterior y comercializarlo en Uruguay en distintas modalidades, la única opción era crear una empresa de derecho privado, no podíamos constituir una empresa pública y tampoco era una modalidad nueva, argumentó.