Sequía: UTE importará energía de Argentina a partir del fin de semana

En las próximas horas Uruguay comenzará a importar energía eléctrica desde Argentina. La oferta es por una potencia de 350 MW y un precio de US$ 120 MWh.

Según supo El Observador, existen expectativas que dicha importación se concrete desde este sábado y continúe hasta el próximo martes 21 de febrero inclusive.

La importación desde Argentina se despacharía después de la importación desde Brasil, y antes que los motores de la Central Batlle, de acuerdo a la programación de la Administración del Mercado Eléctrico (Adme).

Las escasas lluvias registradas en los últimos meses han afectado la producción de las represas hidroeléctricas.

Por esa razón, desde principio de este mes Uruguay comenzó a importar energía desde Brasil. Esas compras sirven para cubrir tramos puntuales de la demanda y así disminuir gastos por el encendido del parque térmico, con un ahorro estimado de US$ 800 mil diarios en gasoil, según ha manejado UTE.

Las compras que se realizarán a Argentina tienen el mismo objetivo de abaratar costos durante momentos puntuales, en la medida que esa energía disponible resulta más barata que cualquiera de las fuentes de generación térmica que podrían despacharse en el país.

El fin de semana pasado se había dado lo contrario. Como informó El Observador, fue Argentina quien compró energía eléctrica de Uruguay en horas de la madrugada, a partir de excedentes de generación eólica, para completar el abastecimiento de sus sistemas en medio de la ola de calor.

Actualmente no hay pronósticos de precipitaciones de relevancia para ninguna de las cuencas. Las temperaturas se ubicarán dentro de la media histórica, salvo para el fin de semana que se prevén por debajo, según Adme.

La semana próxima está previsto continuar con la importación de Brasil a través de la Conversora de Melo. Los precios de las operaciones realizadas hasta ahora van entre los US$ 60 MWh y los US$ 100 MWh. Además, se analizará diariamente la conveniencia de despachar el Ciclo Combinado de Punta del Tigre, cuyo costo actual de generación es de US$ 193,5 MWh.