Sergio Puglia reveló a Jorge Traverso el motivo por el que decidió casarse

El cocinero y conductor Sergio Puglia fue invitado al ciclo que conduce Jorge Traverso en Canal 5, Periodistas, donde habló sobre el motivo por el que decidió casarse hace siete años con su esposo, Horacio Correa, y la mirada del "mundo hetero" sobre las parejas homosexuales.

"Vivimos en un país donde la gente se une pero no se casa. Tú te casaste, ¿por qué lo hiciste? Cuando la costumbre en general es la convivencia sin pasar por el registro civil", le preguntó Traverso a su invitado.

Sergio Puglia se casó con Horacio Correa en noviembre de 2016, tres años después de la aprobación de la ley de Matrimonio Igualitario, que reconoce como legítimo el matrimonio civil entre personas del mismo sexo en Uruguay. “El 11 de junio cumplí 20 años de relación con Horacio y estamos cumpliendo 7 años de casados. Nunca me hubiera imaginado que me iba a casar, menos en una sociedad que me había discriminado durante tantos años, toda la vida, por mi elección sexual”, dijo en la entrevista.

El cocinero y conductor contó que tuvo "relaciones diferentes" antes de conocer a su esposo. "Entre ellas con una mujer, que duró muchos años".

"Yo no me casé con ella porque en un momento dado, cuando ella me pedía el casamiento le dije: 'mirá yo te quiero tanto que no te puedo hacer daño y yo siento de esta forma. Por lo que te quiero es que no me puedo casar y si tenemos hijos aumenta esa responsabilidad'. No quiero ser como muchos que por un montón de problemas sociales, de presión social, angustia, persecución y discriminación cometieron el error de casarse para después a los 40 años decirle a su mujer y a sus hijos: 'yo siento de otra forma'. Tengo una relación de amistad con esa señora hasta hoy y eso habla de la sanidad de la relación. Y esa señora viene a mi casa y tiene una relación con Horacio como de hermanos”, señaló.

A continuación, Puglia abordó la pregunta de Traverso y contó que tomó la decisión de casarse ante la actitud de su familia con su pareja.

“Me casé porque el mundo hetero de alguna manera está mirando de forma solapada al mundo gay. Cuando una relación afectiva gay construye un proyecto de vida y ese proyecto de vida le permite adquirir un estatus económico, propiedades, vivir de una forma determinada, si vos no le asegurás al otro, la familia siempre está ahí agazapada para llegar el momento y pegar el zarpazo”, contó.

“Yo no esperé a que mi familia actuara de esa forma, porque mi familia tuvo la valentía de decírmelo en la cara. En un momento dado de mi vida, una persona –parada frente a mí– le dijo a Horacio: 'yo voy a respetar lo que diga mi hermano, pero no te olvides que yo soy heredera'. En ese mismo instante resolví que me tenía que casar", reveló.

"Un acto de valentía, de justicia y de amor", valoró el periodista.

El recuerdo de Mariano Arana y la anécdota de su sepelio

En la misma entrevista, Puglia se refirió a una situación que vivió en el sepelio del arquitecto y exintendente Mariano Arana. "Hubo gente, que no conozco y no voy a nombrar porque es conocida, que me agradeció y me felicitó que me dijo en la cara 'nunca me hubiera imaginado que desde tu posición ibas a estar hoy acá'", recordó. "¡Qué equivocación!", comentó Traverso.

El entrevistado entonces dijo que mantiene amistades de más de 40 años "que militan en la vereda de enfrente" de la que él milita. "La amistad está por encima de ese tipo de cosas", agregó.

"En el encuentro encontramos ese centro, esos puntos de afecto y entrega que nos permitió elaborar amistades de 40 y pico de años. Y entre ellos estaba Mariano, con el que trabaje en la intendencia cuando fue intendente, cuando me convocó para la ONG del estudiod el patrimonio de los canarios en Uruguay con Maggi, cuando trabajé para el patrimonio. Teniamos una amistad por encima de un montón de cosas", recordó.