Si Bordaberry quiere al Partido Colorado “jugar a la mosqueta no está bueno”

El director nacional de Telecomunicaciones, Guzmán Acosta y Lara, fundó una nueva agrupación en el Partido Colorado con el objetivo de renovar su fuerza política. Cree que los colorados deben ir con la mayor cantidad de candidaturas posibles y es optimista sobre el futuro electoral a pesar de lo que muestran las encuestas. Dice que si el excandidato y exsenador Pedro Bordaberry va a volver a la política no puede “jugar a la mosqueta”, que el sector Batllistas “cumplió un ciclo” y asegura que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, va a colaborar con “algún documento programático” en su sector. A continuación un resumen de la entrevista con El Observador.

¿Por qué surge viento de cambio y cuáles son sus objetivos?

Surge como una agrupación nueva que tenía que ser independiente. Para eso fuimos a hablar con el doctor (Julio María) Sanguinetti y le planteamos que era necesario que existiera un nuevo espacio político donde colorados que se fueron, vuelvan, que existiera un sector que no estuviera etiquetado a la izquierda ni a la derecha y que se genere un nuevo grupo político que sea un lugar para que la gente vuelva al Partido Colorado. En ese esquema, creemos que Batllistas cumplió un ciclo y que tenemos que generar una renovación real dentro del partido. Además, había un grupo de dirigentes del interior del país, que eran de Batllistas, que me acompañaron en esta patriada y después hubo otros grupos que fuimos sumando, de la lista 15 y también algún miembro de Ciudadanos. Pretendemos hacer una nueva vía, donde pretendemos hacer cosas totalmente distintas. Por eso nos juntamos con Luis Almagro, sabiendo que él es afín al batllismo, lo invitamos a que nos acompañe. El primer paso es participar de las elecciones de jóvenes bajo el sublema Viento Joven.

¿Cómo fue esa charla con Sanguinetti?

Fue una charla necesaria. Más sacrificio no le puedo pedir al doctor Sanguinetti. Ni por el partido ni por el país. Él nunca me limitó en la manera de hacer política sino todo lo contrario, pero también había que decirle que era un nuevo grupo e independiente. Obviamente fue una charla cordial, amena pero poniendo las cosas que hay que poner en una relación en donde uno inicia un nuevo camino.

¿Cómo fue recibida la decisión?

Al principio con sorpresa pero después entendió que era necesario que existiera una nueva plataforma política que permitiera incorporar gente. Si yo me quedaba en la situación cómoda dentro de Batllistas, el proceso de renovación iba a ser más dificultoso y también para que otra gente nueva viniera al partido. ¿Por qué? Porque hay respetados compañeros con mucho peso político dentro de Batllistas que obviamente tienen ya armada su actividad y seguramente van a pujar por ese liderazgo. Yo creía que era bueno arrancar desde abajo.

¿Ha vuelto a hablar con Almagro?

Hemos hablado por Whatsapp en más de una oportunidad. Seguramente después de las elecciones juveniles él va a participar de algún documento programático para que nos ayude con su visión desde afuera. Tener una figura de esa envergadura, por más que no pueda ser ni candidato ni participar directamente en las elecciones, que pueda aportar conocimiento y ayudarnos en la discusión de lo que debe ser el batllismo futuro yo creo que es muy positivo.

¿Cuáles son las expectativas para las elecciones de jóvenes?

Constituirnos como una de las tres fuerzas más importantes del Partido Colorado. Hay cuatro grupos, estar entre el primero y el tercer grupo es muy importante porque quiere decir que hicimos bien las cosas y posicionamos el grupo como el lugar donde está la verdadera renovación. Después empieza otro camino a partir de ahí que es el de ir construyendo bases programáticas e ideológicas que vamos a terminar en un congreso que estaremos realizando sobre el verano. Queremos volver a discutir un batllismo del futuro. Nosotros, en eso coincidimos con Almagro, no creemos que el batllismo se pueda aplicar hoy, porque no creemos en los monopolios, no creemos en la empresa pública como vaca sagrada de todas las cosas y que es la única que debe cumplir los servicios públicos fundamentales.

¿Cuál va a ser la expresión electoral de Viento de Cambio? ¿Una candidatura propia?

Todavía estamos lejos de hablar de una candidatura pero no descartó ser candidato. Primero queremos ir generando las bases sólidas de un sector nuevo, con mucha renovación, muy amplia, donde nosotros invitemos a todos los que quieran venir a construir el Uruguay del futuro y no vamos a estar señalándolos de si se fueron o vinieron. El partido entró en una crisis de liderazgo en los últimos 15 años que está relacionada a los candidatos que se fueron pero también a las actitudes que tuvieron esos candidatos que se fueron. Con el mayor respeto, pero tuvimos dos candidatos, primero Bordaberry, que fue una tendencia mucho más hacia la derecha y que generó un vaciamiento ideológico hacia lo que pensábamos distinto, fue concentrando poder y tuvo la dificultad que no dejó participar a las minorías. El Partido Colorado tiene que volver a ser el partido que cuando se termina una elección interna, el que ganó con un abrazo sella la fórmula. Y no que lo termináramos arreglando entre cuatro paredes, que creo que fue lo que ocurrió en el Partido Colorado. Se cometieron errores cuando el que gana quiere elegir al segundo. Hemos estamos en un círculo vicioso que nos obligó a ir a buscar al capitán del barco (Sanguinetti), que estaba escribiendo en la casa, y lo tuvimos que molestar para abrir otra pata dentro del partido. Y Talvi que cometió el error de decir yo soy de la nueva política y ante eso todo los que estaban fuera de su nueva político los expulsaba. Yo creo que fue otro error de liderazgo. El futuro del Partido Colorado no va a depender de ningún mesías, va a depender de que el Partido Colorado tenga tres, cuatro o cinco vertientes y van a ser las internas las que en el partido determinen quién va a representarlo.

¿Para usted Bordaberry debe volver a la política?

Lo mejor que puede hacer el senador Bordaberry para el partido es definir de una vez por todas si viene o no viene. Pero definirse ya. Creo que cada vez que demora más, empezamos con la suspicacia de si eso ayuda o no al partido, porque termina siendo un oportunismo. Si realmente querés ayudar a que el Partido Colorado se renueve, decidite porque hay muchos colorados que están especulando con eso. Nosotros no tenemos ningún problema con que el senador Bordaberry venga y siga jugando por la banda en la que él le gusta jugar, nosotros vamos a ir a un proyecto mucho más abierto e inclusivo.

¿Y qué se sabe en el partido?

Yo sé lo que me he enterado por los medios y lo que me dicen algunos amigos de él. Muchos dicen que no viene, algunos actores políticos siguen llamándolo y me enteré por la prensa que él dijo que no quiere que los nombren más. Yo creo que Bordaberry debería dar una señal clara de qué va a hacer. Esto es lo mismo que pasó cuando se fue, no participó en las internas y quiso volver. Un partido que tiene que volver a pararse en la cancha, no está bueno, si realmente querés a tu partido, jugar a la mosqueta, no está bueno. Si se da la vuelta, bienvenido.

Y si no vuelve Bordaberry, todavía no hay candidatos consolidados

Creo que hay un proceso de renovación en marcha. Lo de Adrián Peña es claro. Tiene dos méritos: haber mantenido el barco unido cuando se fue el capitán, en un grupo político que dependía exclusivamente de Talvi, lo que ha hecho Peña de mantener el grupo funcionando, activo y recorriendo el país y teniendo un ministro que realmente se está proyectando, muestra a las claras que hay un proceso de renovación directo dentro de ese sector. Más allá de lo que está haciendo Robert Silva, que ha decidido no participar pero es otro activo muy importante que tiene el sector

¿A Robert Silva lo descarta?

Yo he hablado con él y me parece muy correcto lo que ha dicho de que él ya renunció una vez a estar en el Codicen para integrar una fórmula presidencial, y que hoy está a cargo de esta transformación educativa, pretendía seguir con esto en lugar de ir acompañando el partido en un proceso de liderazgo porque su responsabilidad política lo llevaba a seguir con la transformación que el Uruguay tanto necesita. Me parece muy buena la explicación que dio, que va contra los propios intereses como colorado que tengo porque obviamente a Robert quiero tenerlo en la cancha porque es un activo importante para todos los colorados pero también la reforma educativa es una bandera muy importante.

Y los otros sectores...

En Batllistas, me cuesta un poco más hablar porque pertenecía al sector y estaría mal que yo dijera veo a tal o cual pero evidentemente ahí va a haber un proceso donde aparecerá o dentro de Batllistas, o un outsider, eso lo definirá el sector y será un tema que procesarán en su propia interna. Y después hay nombres como el del presidente de Antel (Gabriel Gurméndez) que puede pensar o no en formar una candidatura, eso dependerá de si hay un grupo de políticos que lo acompañe pero es otro de los activos. Ahí estoy hablando de por lo menos tres candidaturas. Más la de Pedro Bordaberry, si retorna. Te estoy hablando también de Andrés Ojeda que se ha mencionado por ahí, ahí son cinco y más lo que vaya a hacer Gustavo Zubía, estamos en 6 y Viento de Cambio que está en pleno proceso de consolidación, si no hay ningún candidato que nos convenza sustancialmente probablemente tengamos nuestra propia candidatura. Eso lo definirá la agrupación a fines de diciembre de 2023.

¿Para usted el mejor escenario para el partido es muchas candidaturas?

Yo creo que si todos lo que tenemos salen a la cancha, el partido va a pasar a tener una multiplicidad de opciones que le va a hacer muy bien, que va a renovar la política y que va a generar una interna muy atractiva que le va a permitir al partido, volver a abrirse, competir y fortalecerse. Yo veo con mucho optimismo al Partido Colorado. Lo veo activo, lo veo moviéndose, lo veo generando distintas alas y eso lo va a enriquecer. Después veremos quién se va consolidando, que eso lo va a determinar la gente a medida que va viendo el accionar político. Pero que hoy la gente pida a gritos un proceso de renovación en el Partido Colorado yo creo que no merece la menor discusión.

Si bien sos optimista, los números de las encuestas que se conocen ahora no son auspiciosos para el partido

Tampoco para Cabildo

Una de las advertencias de politólogos es que en las coaliciones, el principal partido se come a los socios menores

En el Partido Nacional si bien mantiene caudal electoral el presidente, otra cosa es cuando se sepa claramente quiénes son los candidatos. Hoy hablar de encuestas de intención de voto, a dos años y medio....

Son los únicos datos que hoy están sobre la mesa

El Partido Colorado, en la situación en la que está, con varias opciones y sin tener un liderazgo fuerte en la cancha, yo creo que tiene todo para crecer. O sea no hay techo, el techo se lo van a poner las actitudes que tome el Partido Colorado. Si el partido se vuelve a encerrar, se vuelve a derechizar, si no deja entrar a gente que venga de otros lados, si el partido colorado empieza a hacer asociaciones y a decidir en cuartos secretos, obviamente no va a crecer el partido. Tenemos muchísimo para crecer, creo que esta elección es clave, no solo porque está en juego la continuidad o no de la coalición sino porque es la primera vez que no van a estar los pesos pesados de la política. No vas a tener a Lacalle padre, a Lacalle Pou, a Mujica, a Tabaré Vázquez, a Sanguinetti, Jorge Batlle y seguramente tampoco Astori. Todos los que van a salir a partir de ahora son todos nuevos como presidenciables. Todos son liderazgos en proceso de construcción. El de Cabildo es el único que no es un liderazgo nuevo. Es un liderazgo que ya mostró lo que es y ya perdió la novedad. Antes esa situación, hay mucho para hacer porque nadie puede decir que es dueño de los votos. Se terminó la política de que los partidos son dueños de los votos. El Frente Amplio es el que más retiene pero creo que ahora va a empezar a demostrar a ver qué figura puede aglutinar y traer gente de otro lado. Hoy la cosa sigue medio empatada, tal como fue el resultado electoral.

¿En qué momento deberían empezar a asumir las candidaturas?

Creo que a partir de diciembre de 2023 van a empezar a haber definiciones. Algunos antes, otros ahí. En nuestro caso tenemos que generar bases más sólidas antes que una candidatura. Pero que es claro que vamos a ser una fuerza nueva, que vamos a presentar una lista al Senado, con nuestros propios diputados, ediles, con nuestros propios concejales, nuestros propios candidatos a intendentes, que vamos a luchar dentro de la cancha, es seguro. La candidatura presidencial la vamos a definir en diciembre. Pero vamos a hacer todo ese recorrido porque el partido lo necesita.

¿Qué nombres tiene Viento de cambio?

Tenemos nombres conocidos pero preferimos no nombrarlos a todos porque tenemos mucha gente nueva y como es un grupo en formación y construcción va a haber mucha nueva que va a empezar a salir a la luz pública ahora. Pero sin lugar a dudas va a ser un grupo donde vamos a tener gente inclusive que es conocida fuera del Partido Colorado y también van a haber sorpresas dentro del Partido Colorado. Yo veo con buenos ojos a Valeria Ripoll.

¿Hubo algún acercamiento?

No, todavía no. Pero lo veo con buenos ojos, no quiere decir que lo vaya a tener pero veo con buenos ojos a Richard Read, veo a mucha gente que podemos tener puntos de contacto. Vamos a acercarnos a ellos y a gente de otros ambientes. Vamos a ir a buscar gente que pueden ser llamadores de atención porque queremos ser un grupo inclusivo. No queremos cerrarnos en nombres tradicionales del Partido Colorado. Va a haber mucha gente que no era conocida en política.