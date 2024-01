Sigue la época de premiaciones con los BAFTA: todos los nominados, de Oppenheimer a Los asesinos de la luna

La película Oppenheimer, de Christopher Nolan, se colocó este jueves como la favorita para la próxima edición de los premios BAFTA de la academia británica, al conseguir 13 nominaciones, entre ellas a película, director y actor.



Tras ella se situó con 11 la británica Poor things, de Yorgos Lanthimos, mientras que la última obra de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, y la inquietante The Zone of Interest, de Jonatahan Glazer, se llevaron nueve candidaturas cada una para unos galardones que se entregarán el próximo 18 de febrero.



Con siete nominaciones quedaron la francesa Anatomy of a Fall, de Justine Triet, Maestro, de Bradley Cooper, y The Holdovers, de Alexander Payne.



Oppenheimer aspira a repetir el rotundo triunfo que obtuvo en la pasada edición de los Globos de Oro, donde se llevó cinco premios, entre ellos los de película dramática, director o actor.

En los BAFTA estará presente en las principales categorías, como película, director, guion adaptado, actor (Cillian Murphy), actriz secundaria (Emily Blunt) o actor secundario (Robert Downey Jr.), además de acumular otras oportunidades en las de carácter técnico, como fotografía, montaje o vestuario.



Si los Globos se presentaron como un duelo entre las dos sensaciones de la gran pantalla el año pasado, Oppenheimer y Barbie, en esta ocasión las aventuras de la muñeca de Mattel salen peor paradas, al competir solo en cinco categorías, entre ellas guion original y actriz.



Otra triunfadora de los Globos de Oro, donde se llevó la mejor comedia y la mejor actriz, Poor things tendrá hasta once ocasiones para embolsarse un BAFTA y repetir el éxito de Emma Stone al frente del reparto.



Poor things y Oppenheimer se disputarán el premio a mejor película frente a Anatomy of a Fall, The Holdovers y Killers of the Flower Moon. Sin embargo, ni Lanthimos ni Scorsese podrán conseguir la estatuilla a mejor director, a la que sí optarán nombres como Andrew Haigh, realizador de All of us strangers, que tuvo seis nominaciones.



Pese a ser uno de los directores británicos más aclamados de los últimos años, Nolan tratará de llevarse su primer BAFTA, ya que hasta ahora nunca ha conseguido ser profeta en su tierra.



Muy competitiva se presenta la categoría de habla no inglesa, donde la española La sociedad de la nieve, de Juan Antonio Bayona, se verá las caras con pesos pesados como Anatomy of a fall, The Zone of Interest, la estadounidense rodada en coreano Past Lives o el documental ucraniano 20 days in Mariupol.

Cillian Murphy y Paul Giamatti (The Holdovers) aparecen con grandes opciones en actor principal, mientras que el actor secundario cuenta con una mezcla de gigantes de la pantalla, como Robert de Niro (Killers of the Flower Moon), con nuevas promesas como Jacob Elordi (Saltburn) y Dominic Sessa (The Holdovers).



Margot Robbie querrá desquitarse de las pocas nominaciones de su Barbie con una estatuilla a la mejor actriz, donde competirá con la mencionada Stone y tal vez la alemana Sandra Hüller, que borda su papel en Anatomy of a Fall.



Mientras, Blunt parte como favorita en actriz secundaria, junto a Da'Vine Joy Randolph o, de nuevo, Sandra Hüller, en esta ocasión por The Zone of Interest.



En las películas de animación, el último trabajo del estudio japonés Ghibli The Boy and the Heron se verá las caras con Pixar, Elemental, la última entrega de Spiderman, Across the Spider-verse, y los locales Aardman, Chicken Run: The Dawn of the Nugget.

