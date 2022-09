Sindicato de Codicen intentó ocupar la sede pero les cerraron las puertas

La Unión de Funcionarios del Codicen (UFC) intentó en la mañana de este miércoles ocupar el edificio central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), pero las autoridades ordenaron cerrar las puertas para evitar el ingreso.

Los funcionarios llegaron a las 07:00 al edificio de la esquina de Colonia y avenida Libertador con la intención de ocupar, pero “el Codicen no lo permitió”, dijo a El Observador el presidente del gremio, Santiago Pascale. Según dijo, les negaron la entrada para que no se obstruyera el ingreso de aquellos que querían trabajar.

“Codicen cerró las puertas de un edificio público y permite solo entrar a quienes ellos entienden que pueden entrar, porque ni siquiera los trabajadores del edificio que están adhiriendo al paro pueden ingresar. Realmente el Codicen está porfiado. No nos quiere permitir el derecho a la ocupación del edificio en el sector donde trabajamos”, detalló Pascale.

Según contó, la UFC se manifestó en contra de la reforma educativa que lleva adelante la ANEP y que pretende implementar a partir de 2023.

Pero también en reclamo por otros temas. Como la celebración de concursos de ascenso para los funcionarios de gestión y servicio de la ANEP, que son los escalafones de más abajo y que, según el gremio, hace "muchos años" no se celebran .

Además, exigen “efectividad docente” en Codicen, ya que los trabajadores de la Dirección de Educación de Jóvenes y Adultos (DEJA) y el Centro de Lenguas Extranjeras (CLE) no están efectivizados.

También que se les pague el laudo correspondiente a estos empleados, ya que, según dijeron, Codicen está pagando "por debajo de lo que dice el convenio a los sectores docentes”.

Por su parte, el consejero del Codicen, Juan Gabito, comentó a El Observador que recibió la manifestación con “mucha sorpresa”, ya que consideró que no existía un conflicto con el sindicato.

“Había diálogo permanente, funcionaba la bipartita. Recibí en mi mail anteayer el aviso de que se hacía paro hoy, pregunté cuál era la plataforma reivindicativa y no se me contestó”, recalcó.

Por lo tanto, calificó la “pretensión” de ocupar como "totalmente injustificada, desproporcionada” y que “no respeta la progresividad ni la gradualidad de este tipo de medidas”.

Según indicó el consejero, la situación de trabajo puertas adentro de la ANEP era normal al momento de la manifestación del sindicato.

Asimismo, estimó que habría “una docena” de funcionarios del Codicen manifestándose en la puerta del edificio, mientras que “todos lo demás parecen ser estudiantes o sindicalistas de otros gremios, algunos de ellos los mismos que estuvieron en el Cerro”, cuando se dieron incidentes contra el presidente del Codicen, Robert Silva.

“Si se llegara a producir la ocupación, el mecanismo es primero convocar al Ministerio de Trabajo, y después al Ministerio del Interior. Por ahora no ha habido ningún hecho que justifique convocar al ministerio directamente”, indicó Gabito.

El consejero del Codicen aseveró que no entablará diálogo con los funcionarios porque ellos “nunca" lo hicieron con él. “Nunca nadie vino a pedirme entrevistas ni a traerme una plataforma reivindicativa, ni me contestaron la comunicación. Entonces creo que no corresponde”, sentenció.