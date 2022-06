Sindicato de Riogas rechazo contrapropuesta de la empresa y no hay avances en el conflicto

La empresa Riogas rechazó la última propuesta del Ministerio de Trabajo (MTSS) y ofreció una nueva alternativa que mantiene las sanciones a los nueve trabajadores que realizaban medidas sindicales, pero rebaja la cantidad de días de siete de ellos, según informó a El Observador Federico Daverede, director nacional de Trabajo. Sin embargo, este miércoles el sindicato de trabajadores de la empresa, que estaba de acuerdo con la propuesta del gobierno, rechazó la nueva oferta de la empresa.

El lunes el MTSS ofreció instalar una mesa de negociación bipartita por 60 días con tres representantes de Riogas y tres de los trabajadores, en los que se pudiera discutir el avance de una posible reestructura de la empresa en los próximos meses, y también sobre las sanciones impuestas a nueve trabajadores, suspendidos por catorce días, detalló Daverede.

La intención del Ministerio era que estas sanciones se suspendieran y los trabajadores volvieran a sus puestos de trabajo el pasado lunes para comenzar con la negociación, y que luego de llegar a un acuerdo los trabajadores terminaran de cumplir los días de suspensión. Según el director de Trabajo, las sanciones estaban "prácticamente todas cumplidas", con la excepción de un trabajador que iba a comenzar a cumplir sus días después, y otro que se encuentra en licencia sindical.

Sin embargo, Riogas rechazó la idea y ofreció reducir la cantidad de días de sanción de siete de los nueve trabajadores a seis días en el legajo de la empresa, lo cual permite reducir los "antecedentes" de estos trabajadores, explicó Daverede. Los otros dos trabajadores implicados mantendrían los catorce días.

Los trabajadores del gas se opusieron, ya que entienden que no debe haber ninguna sanción para los trabajadores, informó a El Observador Andrés Guichón, vocero del Sindicato Único de los Trabajadores del Supergás (SUTS). El sindicalista criticó que los empleados hayan sido sancionados en medio de una medida de fuerza sindical, la cual ya había sido notificada "por mail" a la empresa antes de ocurrir.

"Las sanciones a las que hacen referencia se aplicaron ante casos de faltas disciplinarias graves que correspondía sancionar de acuerdo con el Reglamento Interno de la empresa. Riogas nunca sancionó a ningún trabajador por cuestiones sindicales", dijo la empresa en un comunicado del 7 de junio.

Para el sindicato del gas, la empresa Riogas "tiene un respaldo que no sabemos cuál es" y se ha manejado con "impunidad" en el conflicto, indicó Guichón, quien "sin ninguna duda" cree que la empresa "pasó por encima" del MTSS, "no escucha" a ninguna de las partes y "se lleva a todo el mundo puesto". Desde el MTSS no realizaron un análisis del rechazo de Riogas, y entienden que esta situación es "frecuente" en las negociaciones entre empresas y trabajadores.

Hasta ahora los trabajadores de Riogas no han definido nuevas medidas, a la espera de "alguien del gobierno que le ponga freno a la empresa", y porque con las bajas temperaturas que hay en el país, que llevan a un incremento en la demanda de garrafas, no quieren "poner a la gente más en contra", declaró el vocero de SUTS.

Sin embargo, si la negociación no avanza el gremio no descarta volver a tomar medidas de fuerza. Los empleados bloquearon el acceso a la planta de La Tablada el domingo 29 de mayo a la madrugada, y también realizaron un piquete en la planta de Supergás el miércoles 1° de junio.