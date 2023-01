"Son los ricos los que vienen, al gusto de nuestro presidente y su gobierno": Fernando Cabrera sobre argentinos en Punta del Este

El cantautor uruguayo Fernando Cabrera se posicionó como tendencia en Twitter. Pero no fue debido a su música, su recorrido ni su legado cultural, sino en relación a declaraciones que hizo en una entrevista con Infobae sobre los argentinos que se instalaron en Uruguay en los últimos años.

"Muchos argentinos se fueron a vivir a Uruguay. ¿Es tan paraíso como nos cuentan? ¿Qué podés decir de Uruguay hoy?", le preguntó la periodista Susana Ceballos y hizo una distinción: "No se vinieron a vivir a Uruguay, sino a Punta del Este, José Ignacio".

Cabrera entonces se refirió al perfil de los argentinos que se mudaron al este del país: "Son los ricos los que vienen, al gusto de nuestro presidente y su gobierno. Ya tenían sus mansiones de veraneo acá, ahora nosotros les proporcionamos una cantidad de colegios exclusivos y servicios de salud. El restante 95% de los argentinos no pueden venir, acá es carísimo".

Luego la periodista le preguntó cómo se percibe a Argentina desde el punto de vista de los uruguayos. "¿Se ve tan mal como nos parece?", consultó.

"El uruguayo promedio tiene una triste costumbre, por complejo de inferioridad, de ver a la Argentina como un espejo donde no se quieren ver, como un país lleno de defectos insalvables. Es una mirada miope que esconde la envidia y admiración que les provoca ese pueblo tan rico. Es mi opinión", consideró.

Durante la entrevista el músico también habló sobre sus shows en Argentina, fu formación, su relevancia en el ámbito local y su opinión sobre la escena musical actual.

Sobre los temas que lo conmueven y están vinculados con sus composiciones, Cabrera dijo que suelen girar sobre lo mismo: "Las inequidades absurdas y dolorosas entre los seres humanos". "Me gustaría que todo el mundo arranque la carrera en las mismas condiciones, como sucede en el deporte: en la misma línea, con los mismos calzados, con el mismo entrenamiento y las mismas condiciones físicas. O sea, que el peso pluma no tenga que enfrentarse con el peso pesado, o que el Fórmula 1 no corra contra un monopatín. Tan simple –y utópico– como eso", sostuvo.