Suárez repasó sus momentos en Barcelona, de sacarse fotos con carteles de Ronaldinho a goleador histórico

Luis Suárez dijo que “es increíble” haber llegado al podio como el tercer mejor goleador histórico de Barcelona, el club del que era hincha desde niño y en el que soñaba con jugar. Además, reconoció que es “casi imposible” ganar la actual Liga de España y consideró que deberán enfocarse en la Liga de Campeones.

“Los récords o las estadísticas individuales las dejamos al margen, pero es increíble entrar en el podio histórico del club en el que siempre soñé jugar de chico. Es para estar orgulloso por hacer historia”, dijo en una entrevista que este miércoles publica el diario Sport de Barcelona.

“En mi vida me lo imaginé”, dijo sobre los 195 tantos que marcó con los blaugranas y con los que superó la cifra de la leyenda húngara Ladisalo Kubala, para quedar en el tercer puesto de la tabla de artilleros.

Las fotos con los carteles y ser “cabeza dura”

Suárez contó que cuando llegó al club en 2014 pensaba en ganar títulos importantes como lo exige el club,

“El resto ni me lo imaginaba”, agregó. “En 2004 ó 2005 cuando venía de vacaciones a visitar a mi mujer me sacaba fotos con Ronaldinho y Deco en la tienda del club. Había unas imágenes suyas gigantes y me colaba en la tienda para sacarme fotos con estas imágenes. Veía al Barça como un fan. Estar ahora a este lado me parece increíble”.

Tras llegar al tercer puesto en el ranking de goleadores de Barcelona, el Pistolero ya se planteó llegar al segundo puesto.

“El otro día me decían que estoy con una media de 30 goles por temporada. Estoy a 37 de César. Aún estoy lejos, pero si mantengo el nivel puedo tener la posibilidad de alcanzarle. Ya veremos”.

Consultado sobre cuál es su mejor virtud, Suárez respondió: “Si he llegado hasta aquí es porque soy una cabeza dura. Soy tozudo. Mi lema es que “si no lo intentas no lo vas a conseguir”. Puedo errar 2, 3 o 4 goles y seguir intentándolo. Lo hago desde que era chico. Va dentro de mí”.

“En un partido malo, o muy malo, no soy capaz de bajar los brazos. Lo he hecho siempre. Además, he logrado levantarme en momentos complicados a nivel personal. Esto me ha fortalecido. Estoy orgulloso de las veces que me han querido tirar, o me he caído, y me he levantado. Estoy contento porque no es fácil. Soy cabeza dura”, sostuvo.

¿La última temporada?

El contrato de Suárez con FC Barcelona finalizará en 2021, por lo que la próxima sería la última temporada en los blaugranas.

El salteño quiere “terminar bien” este año y empezar la próxima “con todas las energías” para que el club vuelva a lograr “cosas importantes”.

“Las sensaciones cambiarán, aunque los retos seguirán siendo los máximos. Acabo contrato a final de la próxima temporada y habrá que esperar qué sucede. Aún no he hablado con el club”, dijo el delantero, dejando abierta la posibilidad de extender su vínculo.

Suárez agregó que intentará seguir en los catalanes. “Por mi carácter y mi forma de ser, voy a intentar seguir hasta que me sienta capacitado para ayudar al equipo. Soy de cabeza dura, tozudo como llaman aquí, y querré estar aquí mientras me sienta capacitado para estar a la altura de este club. Hasta entonces, voy a seguir luchando por tener mi lugar”.

Vivir en Barcelona o en Uruguay

El delantero también dijo que con su familia están “muy a gusto” en Barcelona, al ser consultado por si se quedará a vivir ahí una vez que termine su carrera.

“Dos de mis tres hijos nacieron acá, se han criado, tienen a sus amigos del colegio, del fútbol, de la gimnasia. Estamos muy a gusto. Sin embargo, nunca se sabe”, dijo Suárez, quien en caso de permanecer en Cataluña le gustaría ayudar con los jóvenes.

“A mí me tocó sufrir mucho y los chicos de aquí tienen que darle valor a las cosas. Y tener claro lo que hay que hacer para mantenerse, teniendo en la cabeza centrada y no descentrarse en lo que te rodea”, comentó.

Ser entrenador no es una opción que maneje y la considera “muy difícil”. “Como jugador me he perdido muchas cosas de mi familia. Estoy haciendo lo que a mí me gusta pero ser entrenador tiene una exigencia que no me gustaría volver a vivir”.