Subdirector de Identificación Civil separado del cargo por el caso Marset pidió pase a retiro

Una investigación administrativa interna de la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) concluyó que el ex subdirector Alberto Lacoste –separado del cargo por intentar agilizar la expedición del pasaporte a Sebastián Marset– no cometió ningún accionar ilegal o delictivo, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior a El Observador.

Lacoste fue el único jerarca separado de su cargo en Identificación Civil luego de que se descubriera que pidió que se agilice el trámite del pasaporte de Marset tras reunirse con el abogado del narco, Alejandro Balbi. La cúpula de Interior tomó conocimiento de la situación el sábado 20 de agosto, dos días antes de que el ministro Luis Alberto Heber y el canciller Francisco Bustillo comparecieran ante el Parlamento por el caso.

"Se nos dice que esto es usual, es común, no sé, no me importa, no se me había informado", expresó en esa instancia Heber, quien lamentó que "se perdió la confianza" con Lacoste luego de esa situación, por lo que desplazó al funcionario y ordenó investigarlo para conocer posibles irregularidades.

La investigación concluyó que no hubo "dolo" por parte de Lacoste, detallaron desde Interior, por más que reconocieron que tuvo la intención de acelerar la entrega de pasaporte a Marset, que el implicado recibió a finales de noviembre de 2021, y cuyo trámite fue utilizado como argumento de su liberación de Emiratos Árabes, donde estaba detenido por querer ingresar con un pasaporte paraguayo falso.

A pesar de que no se encontró un accionar "ilegal y desleal" del ex subdirector de la DNIC, Lacoste pidió el pase a retiro y ya no forma parte de la organización, informó Montevideo Portal.

El director de Identificación, José Luis Rondán, dijo en entrevista con ese medio que "todas las balas" del caso de Marset apuntaron en principio a su dirección porque "al principio estaba todo muy entreverado", pero ahora está "claro" que "Identificación Civil en este caso es un eslabón más del proceso", y que fue Cancillería "la que tuvo la última palabra" en la entrega del documento.