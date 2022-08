Jerarca de Identificación Civil buscó acelerar pasaporte de Marset tras pedido de Alejandro Balbi

El subdirector de Identificación Civil, Alberto Lacoste, intentó acelerar el trámite del pasaporte de Sebastián Marset por pedido de su abogado en Uruguay, Alejandro Balbi, informó Telenoche y confirmó El Observador.

Según dijeron fuentes ministeriales a El Observador, Lacoste mantuvo una reunión con Balbi, de la que no notificó al ministerio, donde el abogado le hizo el pedido. Después de esa reunión, el jerarca mandó un mail pidiendo acelerar el trámite. A ese correo se refirió el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, durante la interpelación.

Esto fue detectado por la cúpula ministerial el pasado sábado, a raíz de una información urgente que surgió en Policía Científica. Este lunes se dispuso una investigación administrativa y el cese de Lacoste. En paralelo, en Cancillería se investiga una omisión.

Si bien no se logró alterar el proceso, no se notificó al ministro Heber de lo sucedido. Por eso, señaló el titular de la cartera, fue que "se perdió la confianza".

Heber dijo que se dispuso un sumario e investigación de urgencia y se desplazó a Lacoste de su cargo por no haberlo informado acerca de esta comunicación. "Se nos dice que esto es usual, es común, no sé, no me importa, no se me había informado", expresó.

En tanto, el canciller Francisco Bustillo, anunció que el Ministerio de Relaciones Exteriores también dispuso una investigación administrativa para "salvaguardar la honorabilidad de la gente que participó". "Estamos convencidos de que actuaron en el marco de la ley pero son situaciones que queremos que se investiguen de los servicios que trabajan para nosotros", agregó.

Marset solicitó su pasaporte uruguayo en octubre del año pasado desde una cárcel en Emiratos Árabes Unidos, donde se lo retuvo cuando intentó salir con un documento paraguayo falso. En ese momento, ya era investigado por la DEA estadounidense –con la colaboración de Uruguay– por su participación en una red de narcotráfico en Sudamérica.