Caso Marset: los mails de Balbi para agilizar la entrega "urgente" del pasaporte

El abogado Alejandro Balbi movió todos sus contactos en Cancillería para agilizar el trámite de entrega de pasaporte a Sebastián Marset, el narcotraficante uruguayo que el 10 de setiembre del año pasado había caído preso en Emiratos Árabes Unidos (EAU) por intentar embarcar a Turquía con un pasaporte paraguayo falso. Su defensor, también vicepresidente del Club Nacional de Fútbol, pretendía una entrega "urgente" del documento y terminó logrando el trámite por la vía "excepcional", con su hermano Carlos levantando el pasaporte en Uruguay sin tener que aguardar a la partida de la valija diplomática.

Los contactos incluyeron desde las ya conocidas conversaciones con la vicecanciller Carolina Ache hasta un correo dirigido por error al embajador uruguayo en otro país, un hombre también vinculado al mundo del fútbol, y a quien Balbi confundió por vigente embajador de los Emiratos Árabes.

"Estimado, cómo estás, hace mucho que no nos vemos pero te recuerdo con mucha estima y esperando que te encuentres bien junto a tu familia, te explico lo siguiente", escribió Balbi en un mail del 30 de setiembre de 2021 que tenía como destinataria la embajada uruguaya en los Emiratos Árabes, según consta en el voluminoso expediente de Cancillería que la Justicia obligó a entregar al Frente Amplio, y al que accedió El Observador. La mención al funcionario –connotado dirigente de un club de fútbol– era un error, en tanto el diplomático de carrera ya no estaba radicado en esa oficina.

Balbi le contó que hacía semanas le había hablado la "señora" del "ciudadano uruguayo Sebastián Marset", quien le relató que su pareja había caído detenida el viernes 10 de setiembre de ese año en el aeropuerto de Dubái por un pasaporte paraguayo "que aparentemente tenía alguna hoja con algún manto de sospecha".

De acuerdo a la narración reconstruida por el abogado, Marset fue llevado a un juzgado y quedó "detenido a la espera de informes de Paraguay", mientras le "pusieron un abogado" con quien tenían dificultades de comunicación por el idioma. La pareja de Marset contó a Balbi que habló entonces con la funcionaria del consulado, Bárbara Eldbeissy, quien "la atendió muy bien" pero no pudo prestar mayor atención por estar ocupada en otros quehaceres "por esas tierras".

"Te molesto a ti porque en el día de hoy, este señor Marset se comunicó telefónicamente con su señora, quien además está con sus hijos menores de edad y le dijo que iba a ser trasladado a Abu Dabi porque una Corte lo habría pedido, no sabemos si para indagarlo o adoptar una resolución judicial sobre su situación. El desconocimiento y por ende el nerviosismo es muy grande. Está recluido en una cárcel cercana al aeropuerto de Dubái. Te agrego que si bien él tiene antecedentes penales en el Uruguay, los mismos están cerrados y tengo copia de su certificado de buena conducta de julio de este año expedido por Policía Científica que así lo acredita", escribió Balbi como preámbulo.

Balbi le escribe por error al exembajador uruguayo en EAU para pedirle ayuda con la legislación local

"Necesitaría de ser posible un estado de situación real para saber dónde está jurídicamente parado ese hombre de acuerdo a las leyes de ese país", consultó el abogado. "Por otra parte, me están pidiendo que viaje y como te imaginarás no es sencillo para mí, no solo porque obviamente desconozco la legislación local sino que por mi actividad profesional y en Nacional se me complicaría bastante en forma inmediata ausentarme del país ya que este viernes asumo como presidente en ejercicio del Club con todo lo que ello conlleva, y vos lo sabés como hombre de futbol", planteó.

"Te agradezco sobremanera si me podés ayudar con este tema y asistirme en los pasos a dar ya que, te repito, esta persona es uruguaya aunque hace algunos años que no estaba viviendo en nuestro país", sostuvo Balbi, quien quedó en hablar por teléfono más tarde. Para entonces, Marset llevaba casi tres semanas preso. El diálogo con el exembajador nunca continuó.

Quien sí contestó esa comunicación fue Fiorella Prado, la cónsul uruguaya en EAU, quien el 7 de octubre le mandó un mail contándole de la evolución del caso, informándole quién era el abogado local de Marset y comprometiéndose a recabar más información sobre el estado de reclusión del ciudadano en la cárcel emiratí.

Mientras tanto, Balbi contactó al embajador uruguayo en EAU, Álvaro Ceriani, a quien conocía desde "hace tiempo". El propio jefe de misión fue quien le sugirió al abogado que "avanzara" en el caso Marset con la cónsul en ese país, y así se lo hizo saber Balbi a Fiorella Prado cuando le contestó su mail dos semanas después.

El abogado le consultó sobre el "alcance de la asistencia" que le pudieran brindar desde el consulado, en tanto su defensor en ese país "solo habla árabe", lo que a su entender hacía "más imperiosa" su "cercanía en el tema". Balbi también preguntó si era posible que el consulado le otorgara el pasaporte a Marset, y afirmó que contaba con el certificado de la Policía Científica para comprobar que sus antecedentes penales quedaban "cerrados", y por tanto no veía "ningún impedimento" para dárselo.

Los contactos entre Balbi y la cónsul uruguaya siguieron por WhatsApp. A fines de mes, el consulado fue a tomarle a Marset las huellas dactilares en la cárcel. El 15 de noviembre, a pedido de la propia Prado, Alejandro Balbi adjuntó el oficio que había emitido el Juzgado de Crimen Organizado en que se daba "por extinguida la pena" de Marset, y "por definitiva su libertad".

El abogado argumentó que con ese expediente de octubre del 2020 ya llevaba caducada desde hacía un año la "averiguación de paradero" que pendía sobre el narco y sobre la cual alertaron en un principio las autoridades uruguayas. Balbi añadió que un certificado de la Policía Científica también acreditaba que Marset reunía las "condiciones requeridas para que se le expida el pasaporte".

El abogado reiteró en ese mail que no existía "impedimento alguno" para no darle el documento: "Independientemente de su litigio actual en EUA, tiene el derecho de obtener dicho documento personal, del cual será portador una vez que recupere su libertad ambulatoria cuando la Justicia local lo determine".

Como informó El Observador, ese pedido llevó a que el departamento consular de la embajada uruguaya emitiera una carta señalando que Marset tramitaría el pasaporte una vez salido de prisión; la defensa de Marset usó esa misiva para decir que él no tenía razones para emplear un pasaporte falso porque podía obtener el uruguayo de forma legal. La Justicia emiratí lo tomó como una de las razones para declararlo inocente.

Trámite "urgente" y WhatsApp a Ache

El 17 de noviembre, Balbi pidió al consulado iniciar el trámite de pasaporte "de forma urgente". La embajada en EAU escribió ese mismo día a la Cancillería: "Esta Sección Consular entiende que debido a que el Sr. Marset está imputado por falsificación de pasaporte de origen paraguayo, salvo opinión en contrario de la Superioridad, resultaría prudente aguardar a que el proceso judicial finalice para oportunamente tramitar el documento de viaje".

Ese día fue la primera vez que Balbi le escribió por WhatsApp a la vicecanciller Carolina Ache. Dos semanas antes, la jerarca había sido consultada por el subsecretario de Interior, Guillermo Maciel, sobre si ya habían liberado al "narco uruguayo muy peligroso y pesado" que estaba preso en Dubái, informó La Diaria.

En un nuevo mail a la cónsul Fiorella Prado, Balbi reclamó aclaraciones sobre por qué se había detenido el trámite del pasaporte, y le escribió: "Hoy estuvimos en ambos Ministerios (de Interior y Relaciones Exteriores) y el personal consultado no ve impedimentos para que se prosiga con la gestión y una vez recibido el visto bueno por la Dirección Nacional de Identificación Civil, se expida el correspondiente pasaporte para una vez emitido, ser enviado en valija diplomática a ese Consulado para que le haga entrega del mismo a su usuario".

Carlos Balbi acredita haber recibido el pasaporte para Sebastián Marset

Varios meses más tarde, Interior separó del cargo por esas conversaciones al subdirector de Identificación Civil, Alberto Lacoste.

A fines de noviembre, Carlos Balbi –hermano de Alejandro– solicitó que le entregaran a él el pasaporte de Marset. El Departamento de Documentación de Viaje exigió para ello que el propio ciudadano lo autorizara. Un día más tarde, el consulado recabó la firma de Marset dando el visto bueno a esa vía "excepcional". Carlos Balbi levantó el pasaporte el 30 de noviembre. Un familiar de Marset viajó a Uruguay para llevárselo a EAU.

Para enero de 2022, el narco quedó en libertad.