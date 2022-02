Super Bowl 2022: los detalles del show de medio tiempo que reunirá estrellas de la música

El Super Bowl 2022 está cada vez más cerca y junto al evento deportivo se aproxima el show de medio tiempo, un espectáculo que en los últimos años se ha convertido en un momento tan esperado como el propio juego.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) y Pepsi anunciaron a los artistas que estarán encargados de liderar el espectáculo este año. Y serán leyendas del hip hop Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige y Dr. Dre junto a uno de los raperos más famosos del momento: Kendrick Lamar.

Los cinco artistas que conformarán el show, bajo la curaduría de Jay Z, tienen 44 premios Grammy en total y han creado en conjunto 22 álbumes número 1 en Billboard.

Blige es la única de la formación que ya participó en un show de medio tiempo, en 2001, junto a Aerosmith, N'SYNC, Britney Spears y Nelly; aunque su participación en aquel momento no fue ampliamente televisada.

"Estoy muy emocionado de compartir el escenario con mis amigos para el #PepsiHalftime Show. Esto introducirá la siguiente saga de mi carrera... ¡Más grande y mejor que nunca!", escribió Dr. Dre en una publicación en su cuenta de Instagram. El rapero regresa a los escenarios después de sufrir un aneurisma en enero de 2021.

El Super Bowl 2022 se jugará el próximo domingo 13 de febrero a las 17:30 en el SoFi Stadium de Inglewood, en Los Ángeles. Allí se enfrentarán los Cincinnati Bengals y Los Angeles Rams por el trofeo Vince Lombardi.

En promedio, un Super Bowl tiene una duración cercana a las 4 horas, y el show de medio tiempo suele durar entre 10 y 15 minutos. Se podrá ver en vivo por ESPN y Fox Sports, tanto en sus canales de cable como en servicios de streaming como Star+.

Año a año el show intenta superar al anterior, en magnitud del espectáculo y puesta en escena, con algunos de los nombres más relevantes de la actualidad o leyendas de la música norteamericana e internacional. Desde el domingo el quinteto del hiphop pasará a formar parte de la lista de grandes artistas que se han presentado en el campo de juego, que incluye a figuras como Beyoncé, Madonna, Coldplay, Katy Perry, U2, The Who, The Rolling Stones, Lady Gaga, Michael Jackson, Prince, Paul McCartney, Jennifer Lopez y Shakira.

La última edición estuvo a cargo de The Weeknd, que desplegó un show de 14 minutos en el Raymond James Stadium en Tampa (Florida) que fue ampliamente aclamado y criticado por el público.