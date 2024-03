Tabaré Viera: “Sin el Partido Colorado fuerte seguramente la coalición merme mucho sus posibilidades de ganar”  

Tabaré Viera comenzó a militar cuando estaba en el liceo. En los años 70 en Rivera, su departamento natal, se acercó al Partido Colorado y lideró movimientos estudiantiles. "Todavía no votaba y en la última elección antes del golpe de Estado me invitaron a militar en una lista dentro del batllismo", recuerda y hace hincapié en que el batllismo en el Uruguay es "una ideología, un legado de una gestión de una figura inmensa como fue don José Pepe Batlle".

Tomó la posta de ese legado para llevar su impronta al Ministerio de Turismo, puesto que tuvo que tomar de improvisto y en el que se desempeñó hasta la pasada semana.

Ahora como precandidato por el Partido Colorado le toca el desafío de captar votantes en medio de una campaña interna reñida y con siete aspirantes a la presidencia.

En entrevista con El Observador en La Casa Violeta, Viera habló sobre los liderazgos en el Partido Colorado, la necesidad de una coalición más madura y la importancia de que la reforma del Estado sea un tema presente en la campaña. A continuación un resumen del intercambio.

¿Cómo evalúa la gestión del gobierno y, en particular, lo hecho al frente del Ministerio de Turismo?

Había muy malos augurios sobre el éxito de esta gestión, se ponía en duda si iba a subsistir, había augurios de que no llegaba al presupuesto, que iba a durar muy poco tiempo porque nos íbamos a pelear; fue todo lo contrario.

La coalición está terminando su primer periodo de gobierno funcionando, con algunas dificultades por supuesto, así es la vida, pero funcionando. Y le ha tocado vivir en este periodo situaciones muy complejas. A 13 días de haber empezado el gobierno estalló la situación de pandemia con el Covid-19 y realmente fue una situación compleja. Primero por lo sanitario y segundo por la continuidad de la vida económica, laboral y social del país.

Creo que funcionó muy bien el gobierno y la coalición, con un fuerte liderazgo del presidente de la República, pero con un aporte sustantivo de los partidos, formamos gobierno y supimos llevar adelante ese difícil tránsito con éxito. El país fue ejemplo en la región y el mundo de cómo se encargó apoyando desde el gobierno con el Plan Coronavirus tanto en la ayuda laboral como laboral y empresarial para que sufriéramos lo mínimo posible.

A su vez, la guerra en Europa nos legó una inflación importante, una situación que afectó al mundo entero y también a nosotros. La situación con Argentina ha llevado a afectar mucho la vida económica, sobre todo algunas regiones y a sectores muy amplios, comerciales y turísticos. También el tema de la sequía.

Ha sido un gobierno al que le tocó vivir situaciones no esperadas y aún así creo que vamos a terminar el periodo de gobierno pudiendo exhibir importantes logros en materia económica, laboral y social.

Obviamente que todos estos contratiempos llevaron a que muchas cosas tuvieran que ir más lento o postergarse, por ejemplo el déficit fiscal que pesa muchísimo en el bolsillo de la gente. Hoy ha bajado, no todo lo que hubiéramos querido porque hubo que enfrentar gastos extraordinarios con todas estas crisis. Vamos a terminar seguramente alrededor del 3% (de déficit), todavía falta un año pero ya los números de la ministra de Economía nos muestran el buen camino.

El nivel de desempleo ha bajado a alrededor del 7% que es una cifra histórica, la generación de más de 70.000 puestos de trabajo cuando veníamos en el sentido inverso.

Se ha recuperado empleo, el salario real que se había deteriorado por la situación de crisis se ha revertido y vamos a terminar con un muy buen nivel salarial.

En cuanto al turismo, a pesar de haber sido de los sectores más afectados, hoy podemos decir que se ha recuperado. Está en franco crecimiento y hoy sigue siendo un motor de desarrollo, es responsable de más 110.000 puestos de trabajo en el Uruguay.

Estamos satisfechos con la coalición, creo que vamos a terminar mostrando hechos concretos, reformas importantes como la seguridad social y la de la educación. Con cosas por hacer sin dudas, por eso seguimos en política y le vamos a pedir el voto a la gente porque hay cosas que sabemos que podemos hacer y que mejoran la calidad de vida de la gente.

¿Influyó en su decisión de ser precandidato el hecho de haber ocupado el cargo de ministro y haber tenido una evaluación positiva en ese rol?

Todo pesa a la hora de aceptar una responsabilidad y un honor como es una precandidatura.

Uno evalúa posibilidades, el momento en la vida también es importante, el apoyo familiar y el entorno porque sabe que la responsabilidad es enorme y la tarea es muy pesada.

Una campaña electoral es muy intensa, exige mucho físicamente, mentalmente, compromete tiempo y vida pero también a otras personas en su entorno más íntimo, a la familia.

También se evalúan las posibilidades y se hace un auto-análisis donde hay consultas obviamente sobre todo a amigos y compañeros políticos y evaluar también el grado de aprobación que está vinculado a una gestión. Sí asumí la responsabilidad del Ministerio en una situación muy difícil de la actividad turística y el índice de aprobación a la gestión fue un tema a evaluar.

Tengo una gran responsabilidad con mis ideas, con mi convencimiento y las ganas de hacer cosas. Podría definirme como un emprendedor político. Asumí la intendencia de Rivera en el año 2020 que estaba literalmente en quiebra y los más amigos me decían; "no te metas por favor", la deuda era equivalente a un año y medio de ingresos. Asumí con una carpa enfrente con los funcionarios reclamando porque no cobraban su sueldo en fecha, pero lo hice convencido de que podía resolver los problemas, poner la casa en orden que es lo que hemos hecho en mis 10 años de gobierno departamental.

Lo mismo en otras responsabilidades de gobierno como OSE, la presidencia de Antel y ahora el Ministerio de Turismo y estoy convencido de que podemos hacer un aporte sustantivo desde el Partido Colorado, no solamente en votos porque sin el Partido Colorado fuerte seguramente la coalición merme mucho sus posibilidades de ganar.

Sobre todo en el aporte desde un partido que tiene historia de gobierno, profundas ideas, pero sobre todo tenemos un gran equipo que está en plena formación y renovación. Estamos trabajando en lo que al final va a ser un programa, por ahora son ideas para nuestra propia campaña y luego aportaremos al programa del partido.

Habla de la necesidad de un Partido Colorado fuerte. ¿Cómo impacta la falta de un liderazgo claro en el partido al crecimiento electoral o a la consolidación de esa fortaleza?

El partido siempre ha tenido líderes, el problema es que no solo el Partido Colorado, sino que los partidos se enfrentan cada tanto a procesos de renovación que siempre son difíciles en el Uruguay.

Cada vez que ha faltado un líder, ya sea porque ha fallecido o porque ha decidido retirarse en su partido, se produce una crisis porque no son fáciles las renovaciones. Tenemos una larga historia de líderes longevos y de muchos años, no es como Estados Unidos que el presidente es presidente una vez, va a la reelección y luego se retira.

En el Partido Colorado las renovaciones no se prolongaron en los últimos tiempos. A partir de los dos históricos, grandes líderes que fueron el Dr. Batlle y el Dr. Sanguinetti, a partir de allí estamos en un proceso de renovación.

En el 2009 aparece la figura de Pedro Bordaberry que fue una renovación y parecía que el partido empezaba a caminar. En ese año creció un 70% el partido, si bien había votado muy mal en el 2004 llegamos al 17%, luego en la siguiente elección bajó, pero lamentablemente el Dr. Bordaberry decidió retirarse y otra vez el proceso de renovación.

Apareció la figura de Talvi que despertó múltiples entusiasmos y fue una auténtica renovación en el partido pero duró lo que duró.

Ahora nuevamente estamos en esa etapa y la estrategia de tener siete candidatos es buena para la circunstancia, vamos a ir a una elección interna y el 30 de junio surgirá el ganador que será no solamente el candidato único a presidente, sino que ejercerá el liderazgo del partido. Todos los sectores estamos un poco en eso, asumiendo liderazgos y responsabilidades quienes como yo queremos además ampliar el horizonte, incorporar gente nueva de todas las edades.

Esto además en esta elección coincide con una realidad de casi todos los partidos que van por lo menos con puja a la elección interna, tienen candidatos pero no son líderes. Se da en el Frente Amplio que los cuatro candidatos son todos nuevos, están renovando liderazgos, no están Tabaré Vázquez ni (José) Mujica o (Danilo) Astori, y otro tanto pasó en el Partido Nacional que sí tiene un líder, sin dudas, que es el presidente de la República pero que no va a estar en la contienda electoral así que de alguna manera también está en ese proceso de renovación.

Es muy interesante esta próxima elección y va a consolidar nuevas oportunidades y nuevos protagonistas.

Inés Guimaraens

Viera indicó que se deben buscar soluciones sectoriales para atender problemas específicos

¿Cómo cree que va a incidir la coalición en la intención de voto del Partido Colorado? Porque el presidente tuvo una fuerte impronta durante su gestión y eso obliga al partido a diferenciarse de cara a la elección.

Nosotros trabajamos dentro de la coalición con un sentido de responsabilidad que el ahora nos exigía y con algo que está dentro de nuestra forma de ser, de pensar y de actuar que es comprometidos con el gobierno, con el Estado que somos todos.

En ningún momento en este periodo que fue tan complejo hicimos cálculos menores de costos políticos o de beneficios y réditos políticos. No nos mueve nunca esa actitud, algunos hasta nos critican porque quedamos demasiado encerrados en una coalición que lidera hoy el Partido Nacional, pero no tenemos otra manera de actuar, no sabemos ni queremos hacerlo.

No me parece que los socios de la coalición para diferenciarse deban actuar casi como la oposición, a veces hasta cayendo en la demagogia. En definitiva, tampoco entendemos que la crítica pública dé réditos políticos ni es lo que se deba hacer. Nosotros hemos tenido coincidencias y discrepancias, no somos iguales, la coalición no es ni será un partido; cada uno tenemos nuestra propia manera de ser y nuestras propuestas. Fuera de lo que es la base del programa único tenemos nuestros matices y propuestas.

Lo que estamos pidiendo y yo diría que lo vamos a plantear muy fuertemente es que la coalición tiene que madurar, tiene que avanzar, tiene que crecer sobre todo en su institucionalidad. Necesitamos crear órganos de funcionamiento como una mesa política donde en esos ámbitos se pueda debatir, discutir, plantear las diferencias y no sea exclusivamente a través de las diferencias en el Parlamento o a través de la prensa. Hay que evaluar estos cinco años y la coalición debe avanzar.

Nosotros aspiramos como partido a crecer y liderar en algún momento esta coalición de gobierno, iremos marcando nuestros matices propositivamente. Esa es nuestra manera de pensar.

¿Qué tema quisiera que esté en el tapete durante la campaña?

El rol del Estado es un tema que vamos a presentar y me gustaría que estuviera en el debate público por las políticas sectoriales pero también por los servicios que brinda el Estado y que son esenciales y en los que el Estado tiene que mejorar muchísimo la eficiencia. Yo creo que no es tanto el debate sobre el tamaño del Estado, sino que debe ser eficiente. Hay servicios públicos como por ejemplo la salud, donde hay mucha gente pagando además de sus impuestos algún servicio complementario de salud. Lo mismo pasa con la educación, dado que la educación pública sufrió lamentablemente una erosión en su calidad durante muchos años y por eso se hace imperioso continuar con la reforma para volver a tener una educación de calidad y que la gente no tenga que volver a hacer un esfuerzo económico que son un sobre-gasto a los impuestos que ya paga. Si el Estado es eficiente le estaríamos ahorrando mucho dinero a la gente y por lo tanto devolviéndole poder adquisitivo al salario de la gente. Una reforma del Estado tantas veces mencionada, yo creo que es imperioso que atrás de una reestructura que está en proceso tengamos en claro para qué se está montando una nueva estructura, para ser más eficientes y resolver problemas en la gestión estatal. Para mi este es un tema central para que tengamos un país más justo, más equilibrado y con políticas públicas adecuadas.