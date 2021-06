Tabárez: "No gasto tiempo en pensar la posibilidad de perder; puedo reservar o no a los que tienen amarilla"

El director técnico de la selección nacional, Óscar Tabárez, brindó este domingo una conferencia de prensa en Rio de Janeiro previo al partido de este lunes a la hora 21 ante Paraguay para cerrar el grupo de la Copa América.

"No me imagino los partidos, pero sí por antecedentes uno calcula lo que pueden llegar a ser porque los equipos tienen estilos, pero también sus superaciones y encuentros flojos. Por eso en el momento del partido el grupo de futbolistas es el que juega y cada uno de ellos son los que toman las decisiones que pueden llevar a que las cosas se den como queremos o no. Y eso vale para los dos equipos. Yo disfruto de tener un partido difícil como este porque los desafíos siempre son removedores y yo no gasto tiempo en pensar la posibilidad de de perder, pero sí en alimentar la ilusión de ganar, sin menospreciar al adversario ni darle ventajas", indicó el Maestro.

El DT celeste habló también acerca de la posibilidad de tener que enfrentar a Brasil en cuartos de final, el rival más duro y el gran candidato al título.

El Maestro no quiso dar pistas del equipo titular celeste

"Es una precaución que quisiéramos tener todos y lo enfrentaríamos si perdemos este partido con Paraguay. Pero no vamos a andar pensando en eso y además cuando nos toque jugar contra Brasil, si salimos cuartos o en alguna otra instancia, lo vamos a enfrentar como lo hicimos siempre. Tenemos esa manera de ser que siempre pensamos que podemos, que hay un camino para llegar y conseguir las cosas", explicó el entrenador celeste.

Tabárez habló del rival, Paraguay, al que enfrentó hace semanas por las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022 en el Estadio Centenario y empataron 0-0.

"El último partido con Paraguay fue muy cercano y con anécdotas, como un gol válido que anularon, teniendo momentos de predominio cualquiera de los dos equipos, pero fue muy cerrado. Yo no sé si va a ser así, pero en nuestra mentalidad y supongo que en la del rival también, está no regalar nada, sobre todo, desde lo defensivo y no me refiero a defender el arco nomás, sino a la disputa de la pelota y eso hace que sean partidos cerrados, de pocas situaciones", dijo el Maestro.

afp efe

El Maestro prepara el último encuentro celeste del grupo

Y siguió hablando de los guaraníes respecto a jugar ante una zaga muy cerrada: "Lo vamos a intentar. En el partido pasado lo logramos y creo que por el esquema colectivo que tiene Paraguay en defensa, vamos a tener más dificultades y de eso se trata el fútbol. Paraguay es un equipo muy compacto y difícil, trabaja muy bien la defensa, es rápido para salir al ataque y poner mucha gente en ofensiva cuando practica el contragolpe. Los puntos fuertes son Romero y Almirón fundamentalmente. Son los que combinan situaciones, bajan por banda a trabajar y cuando logran tener espacios, uno por el lado de la habilidad y buena pegada, y otro con unas condiciones físicas excepcionales y mucho espíritu de equipo y oficio en el último cuarto de cancha, constituyen los puntos altos del rival".

Respecto al equipo y si no pensaba en no utilizar a Federico Valverde ya que tiene una tarjeta amarilla y de recibir otra, se perdería el partido por cuartos de final, Tabárez subrayó: "El equipo lo voy a dar mañana, pero puede que cuide jugadores o no. Las amarillas se analizan como otros temas también".

Asimismo, admitió que quedó "muy conforme" con el rendimiento de Nahitan Nández ante Bolivia.