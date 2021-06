Los jugadores de la selección protegen a Brian Ocampo después de lo que publicó su padre

Brian Ocampo no pasó bien en la concentración de la selección el viernes, día de su cumpleaños número 22. No fue porque el técnico de la celeste, Óscar Tabárez, no lo tuviera en cuenta en los partidos contra Chile y Bolivia. El delantero de Nacional debutó contra Argentina, ingresando en el segundo tiempo. El jugador sabe que recién está empezando su camino en la selección y tendrá que ganarse un lugar, como lo hizo en su club. El bajón de Ocampo es producto de lo que su padre publicó en las redes sociales contra Tabárez, que generó gran repercusión en los medios y que también tuvo eco en Brasil.

Los jugadores más grandes de la selección, el capitán Diego Godín, Luis Suárez y Edinson Cavani tratan de arroparlo para que no se desanime. Suárez, uno de los primeros en protegerlo (así como también hizo con Facundo Torres), publicó en Instagram una foto con él y con Rodrigo Bentancur, los dos cumpleañeros del viernes. @Uruguay La foto que publicó Luis Suárez Un integrante del plantel dijo a Referí a través de Whatsapp: "Brian Ocampo casi ni se habla con su padre". El propio Ocampo utilizó su cuenta de Twitter el viernes para escribir: "Muchas gracias a todos por los saludos recibidos en el día de mi cumpleaños! Estoy orgulloso de defender a la selección de Uruguay, muy feliz de compartirlo con este grupo de compañeros y estamos enfocados en llegar lo más alto posible en la Copa América". Ocampo suele utilizar esa red social solo para retuitear, pero esta vez quiso dejar un mensaje claro. afp efe Brian Ocampo en su debut celeste frente a Argentina El mismo mensaje lo replicó en Instagram y uno de los que comentó su estado fue Thiago Vecino, compañero en Nacional: "Estás robado hermano. Más que merecido el lugar donde estás. Es hora de disfrutar, la tormenta pasó hace rato". Uno de los tuits que publicó Yonny Ocampo, padre del jugador, después del partido de Uruguay contra Bolivia, decía los siguiente: "1- Vení (escribió aunque seguramente quiso poner viene) de titular, 2- Con confianza, 3- Motivado, 4- Con goles, 5- Buen desempeño a nivel internacional en Copa, y ahí, sin verte disfrutar, porque sos (Tabárez) del otro cuadro (ya que el el entrenador celeste fue campeón de la Copa Libertadores de 1987 con Peñarol). Si realmente fueras Maestro, más allá de ser técnico, esto no deberías de hacerlo". Después lo borró, aunque antes mantuvo un intercambio con personas que le respondieron. En su lugar publicó un mensaje por el cumpleaños y fotografías de cuando era niño y jugaba al fútbol en Florida. HOY ES UN DIA ESPECIAL,HOY ESTAS CON 22 AÑOS..HOY ESTAS DONDE QUISISTE Y LUCHASTE PARA ESTAR,DESPUES DE PASAR POR COSAS DE FUTBOL..

TE CONOCEMOS ,Y SABEMOS QUE NADA FUE TAN FACIL,ESTAR EN DONDE ESTAS.

HAY MUCHA GENTE DETRAS DE TODO ESTO..

MUY FELIZ CUMPLE "BRIAN"

A CONTINUAR ASI pic.twitter.com/CeDVK82jhb — AMANTE DEL FUTBOL (@YONNYOCAMPO) June 25, 2021 Antes de que la selección uruguaya viajara a Brasil para disputar la Copa América, Yonny Ocampo contó a Referí las dificultades que tuvo que pasar su hijo para llegar a Primera división y destacarse, después de las críticas que recibió en el inicio de su trayectoria en la máxima categoría.