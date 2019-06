Tabárez y la goleada ante Ecuador: "El dulce es rico, pero pica los dientes"

El técnico de la selección, Óscar Tabárez, se mostró conforme por la victoria 4-0 ante Ecuador, pero fue cauto. "Estoy contento por el resultado, hay algunas cosas para afirmar y otras para mejorar", dijo en conferencia de prensa. Además, confesó que pensó mucho la inclusión de Nicolás Lodeiro y finalmente decidió contar con él. "Me alegra mucho que haya jugado el partido que jugó", señaló.

El Maestro comentó que hubiera querido "un poco más" para el complemento porque había hablado otra cosa con los jugadores en el entretiempo. "No nos imaginábamos el segundo como sucedió", dijo. "Cuando está la sensación de que el partido está liquidado aparece una prevención natural en las personas de no dar más", agregó.

"Históricamente los equipos uruguayos no somos goleadores, no jugamos mejor cuando vamos ganando tres a cero. No cambiaba nada que hubiéramos hecho lo que propusimos en el intervalo así que no me deja disconforme para nada", dijo.

"Me imaginaba un partido difícil, que Ecuador iba a hacer cosas como las que hizo: jugar muchas pelotas largas y subir el equipo para ir a presionar a los defensores y mediocampistas nuestros. Encontramos un gol tempranero que da tranquilidad siempre y después hubo otro hecho decisivo que fue la expulsión del futbolista ecuatoriano", analizó Tabárez. "Por muchos momentos hicimos cosas que habíamos preparado", agregó.

Sin embargo, el técnico de Uruguay afirmó: "Decir que la única causa del resultado fue que hicimos un gol a los cuatro minutos y que echaron a un jugador no me parece, ni siquiera me pongo a analizarlo".

Pero Tabárez está "casi totalmente contento" porque se quedó preocupado por la lesión de Matías Vecino, que dejó la cancha sentido a los 80 minutos. El entrenador admitió que pensaba cambiar a Luis Suárez, pero se lesionó el volante y tuvo que cambiar sus planes.

"Hay una evolución, un proceso de trabajo y vamos a seguir apostando a eso", destacó el entrenador. Uruguay debe "ir cuidando los detalles" para no distenderse, analizó el técnico y recurrió a un dicho: "El dulce es muy rico, pero pica los dientes". "Los rivales que vengan van a ser difíciles por definición y capacidad, y vamos a tratar de estar a la altura", dijo.

De todas maneras, Tabárez fue cauto al proyectar el futuro de la selección en esta Copa América. "Tengo entendido que dentro de cuatro días jugamos con Japón y vamos a preocuparnos exclusivamente de ese partido", señaló. "No me haga hacer de periodista: hacer proyecciones que no tienen ningún sentido", criticó.