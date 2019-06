Tabárez: "Venimos con expectativas a esta Copa"

Enviado a Belo Horizonte, Brasil

El director técnico de la selección nacional, Óscar Tabárez, brindó una conferencia de prensa en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte este sábado a la tarde previo al partido del domingo que será el debut celeste contra Ecuador.

Consultado acerca de lo que significa que Bolillo Gómez dirija a los ecuatorianos, el Maestro dijo: “Lo más importante es que juegan Ecuador y Uruguay. Los entrenadores no son protagonistas, aunque es muy experimentado. Es un gran cultor de la marcación en zona y Ecuador es un país que ha tenido un gran progreso del aspecto colectivo de sus equipos y del biotipo de futbolistas que han aparecido, altos veloces, con oficio. Esperamos un partido difícil por la paridad que hay en el fútbol sudamericano en este momento. Con el partido que vi ayer me reafirmo aún más en todo esto”.

A su vez, admitió que el grupo viene "con expectativas" de llevarse la copa. “Venimos de un proceso de 13 años que se cumplieron en marzo en que hemos querido insertar a Uruguay en el concierto del fútbol mundial, lo que nos costó mucho en períodos históricos y también un proyecto de trabajo entre la juvenil y la mayor, que sea una surtidora de la mayor. Y con un sentido de la excelencia. El que llega a la selección quiere dar lo mejor de sí. Como cualquier equipo, tenemos nuestras expectativas. Venimos con expectativas. No le veo mucho sentido hablar cuando todavía nos quedan 6 partidos por jugar, decir que vamos a ganar. No le veo sentido práctico. No sentimos el peso de 15 copas, sentimos el impulso de 15 copas que se han logrado. Me enteré recién que estadísticamente es el que más partidos disputó desde que se creó la Copa América. Entonces hay un legado que nos impulsa y como siempre, trataremos de dar lo mejor”.

Para Tabárez, "los DT siempre nos quejamos de la falta de tiempo y de trabajo, pero considerando lo que era hace 10 días en donde había mucha incertidumbre con jugadores importantes, ahora estamos dedicados a lo trascendente que es analizar el rival y llevar la mejor estrategia al campo. Tenemos experiencia en esto de que todos van a dejar todo de sí en función de lo que queremos".

Fue consultado por la prensa extranjera respecto a la evolución de la celeste en los últimos años.

"Lo que hicimos para arreglar ciertas cosas de nuestro fútbol, es vincularnos al fútbol de alta competición. Antes de llegar nosotros, la selección estuvo en el lugar 60 del ranking FIFA y en algún momento de este proceso estuvimos en el puesto 2. Creemos en nuestro trabajo. Vemos que Ecuador está haciendo las cosas muy bien y extiendo mis felicitaciones por estar en un podio del mundo con la sub 20", sostuvo.

También habló de la final que perdió con Uruguay de la Copa América de 1989 a manos de Brasil.

"La final fue muy pareja, solo que por más que lo habíamos trabajado, no pudimos cortar esa jugada que siempre hacían Mazinho con Romário y nos costó el gol y el título. Tengo mucho respeto y admiración al fútbol brasileño por lo que ha hecho después de su gran derrota de Maracaná (en 1950) ya que fue pentacampeón del mundo. Muchas veces los equipos crecen desde la derrota. Son muy admirador de los perdedores que vienen de la derrota. Siempre es un equipo poderosísimo. Con el paso del tiempo me di cuenta de que en aquel momento me faltaban un montón de cosas para dirigir a la selección de Uruguay".