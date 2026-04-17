Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 17 de abril

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) indica que este viernes 17 de abril estará marcado por condiciones de tiempo inestable en varias zonas del país, con nubosidad y viento fuerte, especialmente en la costa.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la mínima será de 19°C y la máxima de 22°C. Se espera un día nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas. El viento soplará del suroeste entre 20 y 40 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 60 km/h y ocasionalmente superiores. Por la tarde y noche, las condiciones se mantendrán nubosas y cubiertas, con precipitaciones escasas. El viento continuará del suroeste, con intensidades de entre 20 y 40 km/h, y rachas de hasta 50 km/h.

En el Este, la mínima será de 17°C y la máxima de 24°C. La mañana estará nubosa y cubierta, con precipitaciones aisladas. El viento será del noroeste al suroeste, con velocidades entre 20 y 40 km/h, y rachas de hasta 60 km/h, principalmente en zonas costeras. En la tarde y noche, continuará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas. El viento del suroeste aumentará, con rachas que podrían llegar a los 80 km/h en la costa.

Rachas de viento fuertes desde la madrugada del viernes: alerta amarilla para Montevideo y costas de Maldonado

"Fuertes vientos" el viernes y "mejora temporaria el fin de semana": el pronóstico de Inumet para los próximos días

En el Oeste, se prevé una mínima de 17°C y una máxima de 25°C. La mañana será nubosa y cubierta, con posibilidad de precipitaciones. El viento del suroeste alcanzará entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras. Por la tarde y noche, habrá nubosidad con períodos de cielo cubierto, neblinas y bancos de niebla. El viento disminuirá a 10-30 km/h, con momentos de calma y vientos variables de hasta 10 km/h.

Norte

En el Norte, la mínima será de 17°C y la máxima de 26°C. La mañana estará nubosa, con baja probabilidad de precipitaciones y presencia de neblinas. El viento del suroeste será débil, entre 10 y 30 km/h. Por la tarde y noche, continuará nuboso, con períodos de cielo algo nuboso y presencia de neblinas. El viento cambiará al sector sur, con intensidades de entre 10 y 30 km/h y momentos de calma.

Se recomienda precaución por la intensidad de los vientos en varias zonas del país, especialmente en la costa, y por las neblinas que podrían afectar la visibilidad en algunas regiones. De hecho, rige una alerta amarilla para estas localidades.

Alerta por vientos

La advertencia entró en vigencia en la madrugada de este viernes y que afectará desde las costas de Montevideo hasta las de Maldonado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2044854002257424412&partner=&hide_thread=false Advertencia amarilla por Vientos fuertes y persistentes

Comienzo: 05:00

Se actualizará a las 12:00 o ante cambios significativos



Más info: https://t.co/zY2u8OFmLu pic.twitter.com/46VgXTwV6e — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) April 16, 2026

La alerta inicia a partir de las 05:00 y se debe a "una depresión atmosférica comienza a profundizarse sobre el sur del territorio nacional". El organismo advirtió por "vientos sostenidos de entre 40 a 50 kilómetros por hora", que además tendrá "rachas entre 60 a 80 kilómetros por hora".

El instituto prevé actualizar la advertencia sobre el mediodía de ese viernes o "ante cambios significativos". Por otro lado, "también se prevén algunas precipitaciones en la zona este y noreste" y a su vez "estas condiciones irán mejorando hacia la noche", según Inumet.

Desde el organismo explicaron que tras estos fenómenos "llega una mejora temporaria el fin de semana". Para el sábado, por ejemplo, se espera "buena presencia de sol y temperaturas que irán de frescas a templadas".

Mientras que el domingo "se espera poco cambio en las temperaturas, con nubosidad en aumento y hacia la noche comenzará a inestabilizarse nuevamente las condiciones en el norte".

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla del viernes

Canelones: Aguas Corrientes, Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Luis, Sauce, Soca, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Lavalleja: Solís de Mataojo.

Maldonado: Balneario Buenos Aires, Bella Vista, Canteras de Marelli, Cerro Pelado, Cerros Azules, El Chorro, El Edén, El Tesoro, Gerona, Gregorio Aznárez, José Ignacio, La Barra, La Capuera, Las Flores, Maldonado, Manantiales, Nueva Carrara, Ocean Park, Pan de Azúcar, Parque Medina, Piriápolis, Playa Grande, Playa Hermosa, Playa Verde, Pueblo Solís, Punta Ballena, Punta Colorada, Punta Negra, Punta del Este, San Carlos y Sauce de Portezuelo.

Montevideo: todo el departamento.

San José: Ciudad del Plata y Libertad.