Tacuarembó fue campeón pero el DT Gastón Machado se negó a recibir la medalla, ¿por qué?

Tacuarembó se coronó el domingo campeón de la Primera División Amateur al empatar en un Goyenola repleto 1-1 contra Villa Teresa y firmó así su retorno a la Segunda División Profesional luego de militar dos años en la tercera categoría del fútbol uruguayo.

Cuando comenzó el torneo, al equipo lo seguían 250 fieles seguidores. El domingo el Goyenola estaba repleto con más de 4.500 espectadores en las gradas. "Hacía mucho que no iba tanta gente", reveló el entrenador Gastón Machado, el hombre que despertó a un gigante del interior dormido.

Tras su paso por Wanderers (2015-2016), Danubio (2017) y Boston River (2019), y luego de estar dos años y medio sin dirigir, el oriundo de Rivera se hizo cargo de la dirección técnica del rojo del norte con el objetivo de devolverlo a Segunda, divisional a la que cayó tras su última temporada en Primera, la 2014-2015.

"Fue un esfuerzo tremendo de los jugadores y del cuerpo técnico. Nos retroalimentamos a lo largo de todo el año y logramos algo que es muy difícil de conseguir en el fútbol: credibilidad", contó Machado en diálogo con Referí.

Prensa Tacuarembó fc

Gastón Machado, DT campeón

Así, un grupo inversor se sumó para apuntalar el proyecto y la gente comenzó a acompañar al equipo.

Pero el proceso se hizo empinado porque en la primera fase del torneo, Tacuarembó perdió tres partidos. Contra Potencia, Huracán Buceo y Canadian.

El rojo del norte arrancó la Liguilla en el séptimo puesto. Los dos primeros lograban el ascenso directo. El tercero y cuarto debían jugar un repechaje con los dos últimos de la tabla del descenso de Segunda (Central Español y Villa Española).

"Tres meses atrás en este equipo pesaba una gran desconfianza de parte del entorno, un descreimiento que no coincidía con nuestra propuesta y el funcionamiento que el equipo mostraba en cancha. Los únicos que confiábamos éramos los jugadores y nosotros. Fue un desafío diario ganarnos esa credibilidad que fuimos generando alcanzando objetivos en el corto y mediano plazo", analizó Machado.

De los nueve partidos de la Liguilla, Tacuarembó ganó siete y empató los dos restantes. Y todo lo consiguió sin apartarse del librito de su entrenador.

"Es mi idea de juego desde hace 50 años, en menor o mayor medida es mi bandera, lucho por ella y la defiendo. Juego asociado, una mitad de la cancha que juegue muy bien al fútbol, juego asociado por sectores, control del balón para usarlo como medio y no como fin en sí mismo, para que eso nos permita una mayor posibilidad de ganar los partidos", reveló el DT que tras instalarse los primeros meses en Tacuarembó después decidió viajar todos los días de Rivera a su lugar de trabajo.

Se levantaba a las 4.30 en la mañana, se tomaba el bus a las 5.30 para recorrer el mismo paisaje de 105 kilómetros en más de una hora y media de traslado. "Son cosas que a uno lo hacen recapacitar sobre una actividad que de afuera se ve como muy cómoda, pero que es como cualquier otra actividad que demanda mucho sacrificio y desgaste", reflexionó.

Liguilla PTS PJ PG PE PP GF GC Tacuarembó 43,9 19 13 3 3 43 11,6 Oriental de La Paz 43,5 19 12 5 2 41,4 17 Bella Vista 43 20 13 4 3 38 16 Potencia 36 19 10 4 5 25,4 16,6 Canadian 33,5 19 8 6 5 25 20 Colón 33 20 8 9 3 24 22 Durazno FC 29 20 8 5 7 25 21 Mar de Fondo 28 20 5 11 4 17 16 Villa Teresa 27 20 7 6 7 24 27 Dep. Colonia 24,7 19 6 5 8 22,5 20,8

Un valor agregado que tuvo la consagración de Tacuarembó es que siete de los nueve partidos de la Liguilla los jugó fuera de Tacuarembó, en condición de visitante.

Los viajes de 420 kilómetros del norte a la capital fueron forjando la cohesión del grupo, el sentido de la pertenencia y la convicción en las ideas. "El leitmotiv de este equipo fue que las fragilidades había que convertirlas en fortalezas", explicó Machado que tiene contrato hasta el 31 de diciembre y que tiene una charla pendiente con la dirección del club para seguir al frente del mismo.

Facundo Correa, @TacuaremboFC1

El ex Peñarol Edison Torres con Eduardo Palacios y la copa

"Buscamos siempre alguna actividad de conexión en el grupo en los viajes para tratar de tener objetivos en común, compartir manifestaciones tácticas, compartir cena, desayuno y almuerzo en el parque vacacional donde concentrábamos. En el plantel hay entre seis y ocho jugadores de edad media, pero muy maduros que tuvieron la iniciativa de querer conocer más del juego, que se fueron comprometieron más con nuestra idea y siempre aportaban algún video como refuerzo de la forma de entrenar. Todo eso nos dio más convencimiento", declaró el DT.

Consumado el empate con el Villa, el ascenso y la coronación como campeón, Machado se fundió con un amigo de la vida como es el Profe Ricardo Texeira, exprofe de Pablo Repetto cuando Independiente del Valle fue vicecampeón de América, pero luego se negó a subir al estrado a recibir una medalla otorgada por la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Consultado por ese hecho, Machado manifestó sus razones: "Vivimos en un fútbol donde su centralismo lo único que persigue es responder al fútbol de la capital. Hay decisiones políticas que no respetan la identidad del futbolista. A nosotros nos hicieron viajar dos veces a Colonia por una decisión política de la Mesa de la divisional donde solo se quería sacar adelante el fixture sin importar el costo de tres días de trabajo, los 1.600 kilómetros que tuvimos que hacer y que perdimos una semana de entrenamiento. Lo único que nos dijeron era que el otro viaje era sin costo alguno para el club, pero se castigó al equipo que se jugaba la vida".

El hecho ocurrió en la quinta fecha de la Liguilla cuando el partido entre Deportivo Colonia y Tacuarembó a jugarse en el Miguel Campomar de Juan Lacaze fue suspendido por falta de personal médico.

Además. Machado no pudo dirigir en cancha los dos últimos partidos por una denuncia de un árbitro que le costó dos partidos de suspensión. Ese fue otro hecho que lo molestó. "Fue un sufrimiento enorme el del domingo, no me dolió perderme el festejo con los jugadores porque ese festejo se dio en cada día de trabajo compartido. Lo que me dolió es que yo soy un tipo calentón, pero siempre soy respetuoso de la investidura de los árbitros y de sus decisiones. Hay situaciones donde la soberbia del diagnóstico de los jueces no va de la mano con la honestidad que hay que tener. El fair play va solo de la mano del futbolista porque ahí no hay decisiones políticas. Con lo de los árbitros me aferro a las palabras recientes de Mario Saralegui", sostuvo Machado.

Jugador Posición Federico Pintado Golero Lorenzo Vidarte Golero Luciano Píriz y Chengue Bica Lateral derecho Sergio Bica Lateral derecho Santiago Vargas Lateral izquierdo Igor Viera Lateral izquierdo Andrés Palacios Zaguero Bruno Serrón Zaguero Mateo Charamoni Zaguero Lucas Loredo Zaguero Jonathan Gorgoeroso Volante de contención Agustín Coito Volante de contención Edison Torres (paraguayo) Volante de contención Pablo Charamoni Volante de contención Nicolás Pintado Volante externo Marcio Benítez Volante externo Nicolás González (colombiano) Volante externo Facundo Sosa Volante externo Douglas Vittencourt (brasileño) Delantero Pedro Rodríguez Delantero Diego Rodríguez Delantero Cuerpo técnico Cargo Roberto Texeira Preparador físico Gonzalo Farías Ayudante técnico Alejandro Silva Ayudante técnico Olinto "Chiqui" García Gerente deportivo Washington "Gallo" Díaz Entrenador de goleros Raúl "Azul" Correa Equipier

"La mayor alegría que me dio el triunfo fue cuando saludé uno por uno a todos los jugadores y dos de los chiquilines que jugaron muy poco, cuando los saludé y les di las gracias me dijeron: 'No, gracias a ustedes por todo lo que nos dieron'". Machado hace una pausa y confianza que se le erizó la piel al revivir ese momento.

"Lograr esa sensibilidad con el vínculo del futbolista, ver el crecimiento en un medio amateur y concretar el otro gran desafío que nos trazamos que era la profesionalización del plantel nos marca que estamos en el camino correcto, que encausamos un grupo, que se recibieron de profesionales y que el año que viene van a tener un contrato y un respaldo jurídico", agregó. No es poco, Tacuarembó volvió al profesionalismo.