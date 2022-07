Anderson Duarte: el origen humilde en Tacuarembó, la admiración de Suárez y el gol con el club que ama

"¿No lo vas a sacar al 9?" Más que una pregunta era una súplica. El entrenador de la selección infantil de Río Branco se la hizo a su par de Tacuarembó, Daniel Viera, en un torneo disputado en Rivera. El 9 era Anderson Duarte, de siete años, que al cabo del primer tiempo había anotado seis goles para que su equipo se fuera ganando 6 a 0. El DT hizo caso y lo sacó. Sirvió de poco porque Tacuarembó se impuso 11 a 1. Y lo que hizo el botija alcanzó y de sobra para que la final del partido un cazatalentos preguntara por su madre. A los pocos días se estaba probando en Defensor Sporting.

Sus primeros viajes los hizo junto a Viera, su entrenador. De Tacuarembó al Comando del Ejército de la calle Bulevar Artigas para que el Profe Santos lo viera en un par de prácticas y con su ojo clínico le abriera las puertas de los violetas.

"Cuando tenía ocho años empecé a viajar solo a Montevideo", cuenta Duarte a Referí.

Así dejó el baby fútbol de Club Policial de Tacuarembó para hacer el último año en Rincón de Carrasco y luego comenzar la escalera de formativas en la Séptima de Defensor Sporting con Gerardo Miranda como entrenador.

Leonardo Carreño

Con la selección juega desde la sub 15

"Vengo de una familia humilde, somos seis hermanos, yo soy el cuarto en edad. Nos crió mi madre que era la que me llevaba a las prácticas, con lluvia, con calor, con frío", dice el delantero.

"Hemos pasado de todo, pero siempre salimos adelante y al día de hoy sigo ayudando a mi vieja para que esté bien", revela.

De niño, para dar una mano y juntar unos pesos para la familia, Duarte llegó a cuidar motos en el Goyenola los días de partido.

"Entre mi madre y mi abuelo se las ingeniaban para juntar unos pesos y poder comprarme los zapatos de fútbol", recuerda.

Camilo dos Santos

Se perdió el Sudamericano sub 17 en 2021 por la pandemia

"Cuando somos chicos no nos damos tanto cuenta de lo que vivimos y capaz que a veces quería zapatos de fútbol y me iba llorando porque mi madre no me los podía comprar. Con el correr de los años te das cuenta que no es la culpa de tu madre y que la plata no alcanzaba. Hoy en día puedo ver los frutos de esos aprendizajes", afirma el delantero.

Hace dos años la familia se mudó del barrio Montevideo para el centro de Tacuarembó.

Uno de sus hermanos mayores se probó en Danubio. Pero extrañó y volvió.

"Yo también la sufrí mucho, es muy complicado tener a tu familia lejos, sobre todo cuando te toca estar afuera del plantel o no estar ni en el banco lo que conlleva mucha frustración, pero hay que saber llevarlo", dice Duarte.

Camilo dos Santos

Un delantero de enorme proyección

Su contratista es Juan Gragnulatti, de Global Business Group, que cuando Duarte tenía 13 años se lo llevó a vivir a su casa: "Es como un padre para mí", dice el futbolista. "Otra de las personas claves en mi formación es mi representante, Pablo Boselli". En uno de sus cumpleaños, el empresario lo sorprendió con la camiseta de Uruguay de Luis Suárez.

"Siempre lo seguí a Luis en todos sus partidos. Me identifico con él porque me gusta ir a todas e intento hacer las cosas que él hace en la cancha. Me lo crucé dos veces, una en el Complejo y otra en un evento de una marca deportiva, un crack, una persona increíble que siempre transmite energía positiva".

En Defensor Sporting, Duarte empezó jugando de volante interior y Miranda le dejó una enseñanza para siempre: jugar rápido, no entretenerse de más con la pelota en la mitad de la cancha, jugar fácil y llegar siempre al área.

Duarte tenía adelante a Matías Cuzmani como 9, a Pablo Viudez y Santiago Vargas de extremos y a Matías Abaldo y Agustín Soria como alternativas. Pero fue el propio Miranda el que empezó a darle minutos en la posición de extremo.

Leonardo Carreño

Potencia en acción ante Cerro Largo

Seis años después, cuando tomó la dirección técnica del equipo en lugar de Leonel Rocco, Miranda lo subió al primer equipo y lo hizo debutar contra Uruguay Montevideo el 10 de noviembre de 2021 en la recta final del torneo de la Segunda División. También sumó minutos contra Danubio y en el partido decisivo donde el violeta logró el ascenso, contra Cerro.

Con Marcelo Méndez, ahora en Primera División, lleva jugados cinco partidos, tres de ellos como titular, y el domingo anotó su primer gol, en el Juan Antonio Lavalleja de Flores en el triunfo 3-2 contra Boston River.

"Son oportunidades que estoy aprovechando de a poco, con confianza porque es fundamental aprovecharlo cada vez que me toca", dice.

Duarte juega como extremo izquierdo en los violetas. Pero también puede jugar de punta, de centrodelantero o de segunda punta. En la sub 20 actual juega con Andrés Ferrari, otro talento de Defensor Sporting, en la delantera.

Camilo dos Santos

Llegó a la escuelita de Defensor Sporting con ocho años

"Marcelo Méndez me pide jugar fácil cuando estoy lejos del arco y cuando tengo la chance de encarar que me tenga confianza a mí mismo y que llegue a definir siempre que la jugada venga del lado opuesto. Cuando encaro de mi sector que no encare solo para adentro sino que también desborde y meta algún centro", dice Duarte que con 18 años tiene clarísimos cuáles son los cuidados físicos, de alimentación, descanso y entrenamiento que necesita un futbolista profesional.

"De este primer gol con el club que amo no me voy a olvidar nunca más", expresa el futbolista para transmitir las sensaciones que está viviendo.

A Duarte también lo dirigieron Martín Varini, Gianni Michelini, Nathaniel Revetria y Rudy Rodríguez en las formativas de Defensor Sporting.

Con los violetas tiene contrato hasta 2024. "Quiero disfrutar todo lo que sea posible el momento que me toca vivir en Defensor, para irme al exterior tiempo al tiempo, no hay que apurarse".