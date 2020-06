Taladro en mano, Forlán y Castillo preparan el regreso del plantel a Los Aromos

La decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) ya fue tomada en la jornada del jueves, tal como lo informó Referí, y los planteles de los equipos de la Primera división del fútbol uruguayo comenzarán sus entrenamientos el próximo lunes 15 de junio después de tres meses de parate debido a la pandemia mundial por coronavirus.

El Ministerio de Salud Pública (MSP) dará el visto bueno al protocolo sanitario y de esa forma, los distintos clubes podrán regresar a entrenar en grupos, algo que hasta ahora no se podía hacer.

Previamente, entre el lunes 8 y miércoles 10 se realizarán los tests a los 10 clubes de Montevideo que aún no fueron sometidos a los hisopados.

Este sábado 6 de junio se determinará la fecha exacta en que retornará el fútbol uruguayo a las canchas, aunque todo indica que será el 1° de agosto, como lo había informado Referí el pasado 24 de mayo.

Cabe recordar que tres instituciones ya habían hecho por su cuenta los hisopados a sus futbolistas: Defensor Sporting, Wanderers y Montevideo City Torque.

Restan entonces hacérselo Nacional, Peñarol, Rentistas, Progreso, Liverpool, Boston River, River Plate, Cerro, Fénix y Danubio se realizarán los test en el Estadio Centenario a partir del lunes. Entre jueves y viernes los clubes recibirán los resultados.

Peñarol se prepara en Los Aromos

No hay temperaturas gélidas, viento o lluvia que deja por el camino el esfuerzo que ya comenzó a hacer el cuerpo técnico de Peñarol, encabezado por su entrenador, Diego Forlán para preparar todo para el regreso.

El propio DT mirasol subió a su cuenta de Instagram unas fotografías en las cuales se lo ve a él junto a uno de sus ayudantes técnicos y excompañero suyo de la selección nacional, el exarquero también de Peñarol, Juan Castillo.

Con maderas y taladros, entre ambos construyeron una especie de mesitas en las que todo apunta a que se jugará con pelota al estilo fútbol tenis pero como si fuera una canchita de tenis de mesa más pequeña.

Forlán subió una foto en la que se ve a Castillo trabajando y se permitió bromear diciendo "descubrimos que tiene manos".

Otro de los nuevos elementos en los que están trabajando para que haya unos cuantos, es una tabla con el escudo del club en el medio a la que habrá que pegarle con la pelota con ambas piernas.

Cabe señalar que los futbolistas, quienes se encuentran en seguro de paro desde que comenzó abril, siguen entrenándose todos los días con los trabajos que le envía el preparador físico aurinegro, Santiago Alfaro.

No obstante, uno de los grandes problemas que tendrán no solo los jugadores de Peñarol, sino también los de todos los equipos, es que no entrenan prácticamente con pelota, debido a que no lo hacen en conjunto.

Es por eso que Forlán apostará a que los futbolistas comiencen a hacer cuanto antes ejercicios con balón para que vuelvan a tener el timming necesario y volver a contar con esa "memoria" y fundamentos que se necesitan para entrenar con pelota, algo para nada menor en lo que será este regreso.

Debido a todo ello, Forlán no quiere sorpresas y se va a adelantando a lo que será el regreso del plantel a Los Aromos en 10 días.