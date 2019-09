Talvi y su encuesta propia: “Estamos respirándole la nuca al Partido Nacional”

Soñador, liberal, progresista, heredero de Jorge Batlle, preocupado por la infancia y los niños marginados. Así se presentó el candidato presidencial del Partido Colorado, Ernesto Talvi, en el encuentro “Inspiring Summit” de Enjoy en Punta del Este en la mañana de este sábado.

Molesto con su exclusión del debate del martes 1º y confiado en los números que un grupo empresarial le procesa cada semana, Talvi insistió en que estará en la definición presidencial. “Tenemos una encuesta interna que no divulgo, y que es la encuesta que nos predijo la ventaja por la que íbamos a ganar la interna, la que detectó el fenómeno Sartori (…) y es la encuesta que nos dice que estamos respirándole la nuca al Partido Nacional”, dijo Talvi.

Puso acento en destacar “los antecedentes de esta encuesta” que se hace “en tiempo real” por redes de internet y que fue diseñada “muy profesionalmente”. Sin dar números concretos dijo: “Los datos que nosotros manejamos es que el Partido Colorado define”. Y volvió a manifestar su disgusto con el debate televisivo entre Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, lo que calificó como una “enorme injusticia que se ha cometido”. Agregó que ni Argentina ni Brasil han hecho “un debate con proscriptos”

Marcelo Umpierrez

“Lacalle Pou no nos representa, porque somos dos partidos distintos. No estoy enojado, estoy simplemente señalando un hecho; porque el Partido Colorado merece otro respeto”, añadió. Igualmente dijo que estará junto al candidato blanco en una coalición posterior a la primera vuelta.

“Después del 27 de octubre vamos a ser socios” pero ahora “estamos compitiendo; somos dos partidos con distintos estilo de liderazgo, proponemos un país para transformar, no para evolucionar”



Impuestos a los robots

Ante la pregunta: “¿Hay que ponerle impuesto a los robots?", Talvi fue tajante: “Si, claro”. El candidato colorado dijo que eso había que verlo en una perspectiva de transformación de la economía. “Si el dueño de los robots es uno solo, tenemos un problema distributivo”, agregó. Pero sí se mostró optimista en la proyección del mercado laboral. “La automatización para las nuevas generaciones va a llevar más y mejores empleos”, dijo Talvi y agregó: “El problema es para los que puedan quedar marginados, no hay que dejarlos tirados a la vera del camino” y hay que “ocuparse de ellos”.

Marcelo Umpierrez

El candidato colorado ratificó su definición político-ideológica y rechazó las críticas que le hacen por esa identificación: “Soy progresista y liberal, ese término no lo cedo a nadie”. Respecto al estado, dijo que no sólo debe concentrarse en funciones básicas, como seguridad y justicia, sino también en educación y aclaró: “Empresas públicas sí, pero que sean competitivas” para evitar costos duros para las empresas. “No tengo nada contra la propiedad pública, pero sí contra los servicios que sean más caros para los uruguayos”.

Hizo precisiones sobre el concepto de estado y mercado. “El estado entrometido donde no debe, haciendo cosas que hace mal y no debiera estar haciendo, por supuesto que no”. Dijo que en caso de llegar al gobierno se iban a revisar algunos casos, pero cuando se le pidió ejemplos citó el caso del “estado haciendo perfumes”. Cuando se le recordó que eso ya no existe y se le pidió otros ejemplos no dio casos concretos y se quedó con conceptos generales.

Marcelo Umpierrez

Talvi tuvo un momento para criticar a una de las principales figuras del Frente Amplio. Dijo que Mujica apeló otra vez al “como te digo una cosa, te digo la otra”, en referencia a lo que había dicho el líder del MPP sobre su principal propuesta educativa: "Yo a Talvi le voto lo de los liceos, que cuente con el voto mío, pero me tiene que poner al costado UTU también", dijo Mujica.

El candidato colorado ironizó en su respuesta y contó que el plan de 136 liceos contemplan bachilleratos del tipo de UTU. “Me debería haber preguntado (Mujica) sobre este plan (…) porque no preciso ponerle la UTU al lado, porque están adentro de la propuesta".