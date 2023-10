Tamara Silva Bernaschina, doble ganadora del Bartolomé Hidalgo: "En lo no humano se potencian muchas cosas, pero sobre todo lo desconocido, y en lo desconocido hay posibilidades"

Nota: esta entrevista fue publicada originalmente en la edición de julio de Epígrafe, la newsletter literaria de El Observador, y actualizada para la ocasión.

Este trabajo y en algún sentido la propia existencia de Epígrafe me llevaron a conocer a Tamara Silva Bernaschina hace ya un tiempo. Ella fue durante un tiempo el nexo que teníamos los periodistas con una de las editoriales uruguayas, y el diálogo no era semanal, pero sí frecuente. También conocía y sabía de su interés por la lectura a partir de las redes sociales, pero lo que no tenía idea era que escribía. Y, sobre todo, que escribía así.

Hace algunos meses, Tamara —que nació en el 2000 y a mí, que soy un hijo de los early 90, ya me hace sentir un poco viejo— publicó su primer libro, los relatos que se reúnen en Desastres naturales (Estuario). No me tiembla el pulso al decir que es uno de los mejores libros uruguayos del 2023 y un debut impresionante, que deja marca y se impone en esa categoría en el último lustro. En los cuentos aparece la naturaleza como marco e interlocutora permanente, algunas pizcas de crueldad desperdigadas por el terreno, personajes siempre al borde de un estallido que no veremos y el cuidado por la palabra pulida, certera.

El pasado sábado 7 de octubre, además, la autora reafirmó en el marco de la Feria Internacional del Libro que sus Desastres naturales están dejando huellas en el año literario uruguayo: se llevó dos premios Bartolomé Hidalgo —uno en la categoría Narrativa, otro como Revelación— y se convirtió así en una de las ganadoras más jóvenes de la historia de ese galardón.

Le pedí a Tamara que me respondiera unas preguntas sobre su irrupción en las letras nacionales. Te pido a vos, en tanto, que le des más que una oportunidad a sus Desastres naturales, que lo vale.

¿Cuál es la primera semilla de este libro? ¿Dónde y cómo toman forma estos relatos?

El libro apareció en 2020, cuando estaba haciendo un taller literario con Horacio Cavallo. Para ser más precisa, algunos de los textos que forman parte del libro aparecieron ahí, como respuesta a consignas del taller. El libro como libro se gestó más adelante, después de un proceso de selección, corrección y reescritura que me llevó mucho tiempo, porque soy muy lenta. Los textos del taller ya estaban más o menos pulidos, con la lectura semanal y atenta de Horacio, pero igual hubo que ordenar, descartar, releer el material que había aparecido en ese año y empezar a pensar qué podía servir y qué cosas tenían que quedar afuera. Pero fue un proceso muy intuitivo, ahora veo los cuentos y pienso que tienen una suerte de unidad, aunque cuando lo armé no lo tenía tan claro

En los relatos hay una presencia fuerte de la naturaleza (en todas sus dimensiones). ¿De dónde viene el interés por la forma en la que se mete en las vidas humanas?

La presencia de la naturaleza es para mí algo inevitable. Me obsesiona pensar en nuestras formas de relacionarnos con otros seres y con los espacios que habitamos, y las redes posibles que se tejen entre una existencia y la otra, entre un perro y una persona, entre un perro y una pulga. Ir desde lo humano hacia lo no humano, que un poco habita los márgenes siempre, y si se puede, desviar la atención para que el margen sea cada vez menos margen. Creo que en lo no humano se potencian muchas cosas, pero sobre todo lo desconocido. Es muy difícil saber qué piensa un perro. Cómo siente un cascarudo. Y eso es maravilloso. En lo desconocido hay posibilidades, y creo que la naturaleza en estos textos hace eso, abrir un abanico de universos posibles en los que las personas se vuelven muy chiquitas y casi que se mueven sin voluntad

¿Qué es lo que une, a tu juicio, a todos estos relatos? ¿Podés pensarlo en palabras que los encadenen, por ejemplo?

Mirando el libro con más distancia creo que la unidad está resumida en el título: desastres naturales. En todos los textos pasa algo que podría ser terrible y que podría ser inevitable. Que en algunos casos es las dos cosas, y entonces pareciera que los climas son distintos pero todos tienen una inminencia parecida. Pero tampoco lo tengo demasiado claro.