"Se dijo que al que lo descubrieran con la aplicación se lo iba a sancionar y se lo iba a expulsar de la radio", contó a El Observador uno de los 125 taximetristas que están desde el jueves ofreciendo servicios con la aplicación Uber, y cuya identidad pidió mantener en reserva por miedo a represalias. Otro conductor ratificó la versión que circula entre los flamantes registrados en la plataforma.

Así se discutió en una asamblea de la Gremial Única del Taxi a fines del año pasado, luego de que la multinacional anunciara el nuevo mecanismo que habilitaba el ingreso de los transportistas que desde 2015 se le habían posicionado en pie de guerra.

Fuentes de la directiva de la patronal relataron que en esa instancia hubo mociones de parte de los socios para tomar medidas de "defensa gremial" hacia aquellos dueños que permitieran a sus choferes operar con Uber. Otra fuente de la dirección planteó que la decisión no habla de "sanciones".

Sin embargo, en la dirección de la patronal entienden que los trabajadores que se registran para ofrecer sus servicios de taxi a través de Uber están eligiendo quedar afuera de la gremial. En los hechos, eso significa no recibir clientes a través de Radio Taxi 141 ni de la aplicación Voy en taxi.

Desde la lista opositora indicaron a El Observador que no confirmarían ninguna información y que acudiera al oficialismo.

Todas las consultas desembocaron en Óscar Dourado, referente de la Gremial. "No hacemos ningún tipo de declaraciones", fue la respuesta del empresario ante la pregunta de si la patronal tomaría represalias contra los conductores de Uber Taxi. Dourado se negó a brindar cualquier tipo de detalles. Hasta ahora la patronal ha evitado expresarse sobre la nueva apuesta de Uber.

"Si vamos a hablar de aplicación por aplicación, yo las otras las uso hace 10 años y todos saben lo bien que labura. Aparte la usa todo el mundo. Esto surgió con Uber. Si no se puede con Uber, no se puede con Cabify tampoco. Si se arma relajo, vamos a ver qué pasa", dijo a El Observador el taxista de Uber Taxi ante la consulta de si temía represalias por estar operando con la aplicación.

El pasado viernes 28 de enero comenzó a funcionar el mecanismo anunciado por Uber a comienzos de diciembre. Según los datos aportados por la compañía a El Observador, a la fecha hay 125 taxistas desempeñándose con la plataforma. La aplicación cobra 1% de comisión por cada viaje que hagan los trabajadores durante los primeros tres meses de vigencia.

Las tarifas se rigen por los valores fijados por el Ministerio de Economía y Finanzas, a diferencia de la modalidad dinámica –definida por la demanda– que aplica para los coches particulares.

El secretario general del Sindicato del Taxi (Suatt), Damián Fernández, consideró en diálogo con El Observador que "es ínfimo el porcentaje" de taxistas que buscaron vincularse con Uber. "No lo hemos discutido en asamblea, pero es algo que es medio traído de los pelos que hace la empresa. Se estará quedando sin coches particulares", planteó en referencia a la multinacional.

"Nosotros entendemos que Uber no tiene que estar. Desde esa definición parte que si no tiene que estar Uber, no tiene que estar el Uber Taxi", declaró el sindicalista. "Uber le caló hondo al sector trabajador, y le sigue calando hondo. La pelea sigue y se ve reflejada en esto, porque ya existen en el mercado plataformas que funcionan con taxi. Uber no viene a innovar en ese sentido", recordó.

El presidente de la Cámara de Transporte, Juan Salgado, afirmó para esta nota: "Nos interesa la educación, la seguridad, el tema sanitario, todo lo que aporte a eso, que es por la vía de impuestos. Por lo tanto coincido con los medios en la propaganda que hicieron: 'No fomente la piratería'".