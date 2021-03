Terraplanismo y otras etiquetas

Son tiempos de distanciamiento, parcial o total. Y para muchas personas la tecnología es la que las mantiene conectadas vía redes sociales, publicas y privadas. Esto no es obra de la pandemia, la conexión a través de los espacios virtuales ya es parte de nuestras vidas hace años. Según el ultimo estudio de Radar (Informe del Internauta Uruguayo) el 82% de los uruguayos usa redes sociales públicas. Un 52% las usa para debatir sobre aspectos políticos y sociales de actualidad (43% en Facebook y 15% en Twitter). Quizás sin embargo aun con este uso extendido no se puede comparar la calidad del intercambio que se da sobre una y otra plataforma, la real y la virtual. La virtual tiene la potencia de derribar geografías, de ampliar horizontes. Podemos debatir, acordar y disentir con gente de todo el planeta, en tiempo real, con nick (seudónimo) o con nuestro nombre de nacimiento. La real tiene un gran mérito que es que cuando vemos que alguien no esta de acuerdo con nosotros, comienza primero un diálogo que puede transformarse en un debate, no en un etiquetado a diestra y siniestra.