Terremotos en Uruguay: Leda Sánchez recordó cuando fue al Senado y los legisladores "boludeaban con los celulares"

La geóloga Leda Sánchez reiteró su reclamo de que se preste más atención al potencial problema de los sismos en Uruguay y recordó cuando visitó el una comisión del Senado en 2020 y todos los legisladores, menos el nacionalista Sergio Botana y el cabildante Guido Manini Ríos, estaban "boludeando con los celulares".

Sánchez se quejó también de que el presidente Luis Lacalle Pou le había dicho que los fondos que ella pedían eran bajos y que hablaría con la ministra de Economía Azucena Arbeleche para conseguírselos.

"Todavía sigo esperando una respuesta. Son esas cosas que te frustran finalmente. Después te ponés a trabajar, y como a uno le fascina, te olvidás de todos esos detalles horribles. Cuando pasa algo que lo siente mucha gente, otra vez te volvés a quemar con el tema de que no tenés recursos, que seguís trabajando, todo lo que digo siempre", dijo en Lado B de TV Ciudad

"Boludeando con el celular"

"Hicimos una cosa bastante rápida porque tenés cinco minutos para hacer tu exposición de motivos", contó Sánchez. Se trató de una visita a la comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado el 10 de noviembre de 2020, en el marco de la discusión por la Ley de Presupuesto, consignó El País.

"Estaban ahí los políticos y dos personas me prestaron atención, el resto estaba boludeando con los celulares. Así. Ese es el compromiso que tiene la gente a la cual todos los ciudadanos le pagamos un salario para que nos gobiernen y están boludeando con el celular. Hablé de un montón de cosas. Hablé de las necesidades del Observatorio (Geofísico del Uruguay)", recordó en Lado B.

#LadoB🗣️ Leda Sánchez: "Nosotros fuimos al Parlamento y dos personas nos prestaron atención. El resto estaba boludeando con los celulares. Ese es el compromiso que tiene la gente a la que todos los ciudadanos le pagamos para que nos gobiernen" pic.twitter.com/DR5jbIP3OV — Lado B (@ladobtvciudad) July 13, 2023

Según la geóloga, "solo dos prestaron atención: Botana y Manini Ríos". Sánchez dijo que el senador comunista Óscar Andrade "estaba a un metro y medio" de ella y también estaba con el celular.

"Después lo comenté con otra gente y dijeron: sí, nos pasó lo mismo a nosotros", sostuvo.

De la comisión, Sánchez salió "indignada" y dijo: "No puede ser. En qué mundo vive esta gente".

"Esta gente es la que después te vota las jubilaciones, te vota cosas. No entiendo. Si no tienen capacidad de prestar atención cinco minutos a una persona", dijo la geóloga. "Capaz no te importa si hay terremotos o no, pero por lo menos prestale atención. Hablamos de educación. Desde el gobierno se habla de educación. Todo el mundo habla de educación. Bueno, eso es una falta de educación", afirmó.

Ella y el ingeniero Enrique Latorres, su esposo, componen básicamente todo el Observatorio Geofísico del Uruguay en su casa y con equipo técnico comprado por la propia Sánchez.

Después del sismo de magnitud 5.2 este miércoles en Canelones, la geóloga volvió a aparecer en los medios y a reiterar reclamos que ha hecho por años.

Sánchez aseguró que si el epicentro del sismo hubiera ocurrido en la ciudad de Montevideo hubiese sido "catastrófico".

"Pueden colapsar algunas estructuras, puede ser un desastre", dijo a El Observador.

La promesa de Lacalle Pou y el convenio que "no pintó"

Con Lacalle Pou habló por "el tema de los terremotos en la Antártida". "Le mandé un WhatsApp: ‘Luis, ¿nos podemos reunir?’ Inmediatamente me contestó. Me dijo: ‘¿podés a las 16:30?’ A las 16:30 en punto estaba ahí. Le planteé: estos son los gastos que tenemos como Observatorio, necesitaríamos tanta cantidad de gente. Él estaba al tanto de los terremotos de la Antártida. Sabía que nosotros estábamos trabajando en eso. Cuando miró el monto dijo: ‘esto son chirolas’. No lo dijo así, pero dijo una palabra más formal. Y estamos acá igual", contó.

#LadoB🗣️ @ledaSB: "Cuando los terremotos en la Antártida, me reuní con @LuisLacallePou. Estaba al tanto de todo. Le dije los gastos que teníamos y la gente que necesitábamos. Me dijo "son chirolas". Y acá estamos, igual" pic.twitter.com/opVe09T3k7 — Lado B (@ladobtvciudad) July 14, 2023

"Voy a hablar con Arbeleche", le dijo el presidente. "Todavía sigo esperando una respuesta. Son esas cosas que te frustran finalmente", aseguró la geóloga.

"Seguramente en 15 días ya se me haya bajado la ira y siga trabajando de forma compulsiva y cuando venga el siguiente terremoto me volveré a calentar y seguiré diciendo: no tenemos recursos".

Sánchez rememoró el sismo que se registró el 8 de mayo de 2021 en la localidad Montecoral, en Florida. Tras esa ocasión, habló con el intendente Guillermo López.

"Yo le dije al intendente: ‘vamos a hacer un convenio, yo no tengo equipo para ponerle a Florida’. Pero también entendíamos que era importante estar monitoreando la zona. Porque hubo un evento de 4,6 y podrían ocurrir otros eventos, que si eran de menor magnitud capaz no lo registraban porque las otras estaciones estaban distantes", dijo Sánchez.

"Punto. Compro uno. El que iba aponer acá, lo pongo acá. Nos acababa de llegar un equipo que lo íbamos a poner en el litoral oeste, lo puse en Polanco del Yi y el otro lo puse en el cuartel que está en la entrada en la Ruta 5. ¿Y…? Nunca pintó el convenio", aseguró.

Entre noviembre y diciembre de 2022 hubo otros dos sismos en el departamento.