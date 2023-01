Tiago PZK: "No tenés que estar todo el tiempo arriba de la ola, la surfeas cuando querés"

Canción nueva, show, colaboración con otro artista, show, canción, show, show, canción, disco, gira, canción. La vorágine no para. En apenas tres años el argentino Tiago Pacheco pasó de rapear en competencias callejeras a girar por el mundo, ser uno de los artistas más escuchados de la efervescente y cada vez más internacional escena de la música urbana del país vecino, ganar premios aquí y allá y hasta protagonizar una película, Cato.

A los 21 años, el rapero más y mejor conocido como Tiago PZK salió a recorrer escenarios de toda Latinoamérica –incluyendo Montevideo, por donde pasó en agosto de 2022 para presentarse en el Antel Arena– Estados Unidos, España y hasta el Reino Unido. Y todo eso con apenas ocho presentaciones en vivo a sus espaldas. Claro, una de ellas en el festival Lollapalooza, pero de todas formas, un salto altísimo para el recorrido que llevaba hasta ese momento su trayectoria.

La gira tuvo como razón de ser el lanzamiento de su disco debut, Portales, que en 2023 tendrá una nueva versión extendida, con cinco nuevas canciones. Y de hecho, no ha terminado, ya que este 6 de enero el cantante se presentará en el Centro de Convenciones de Punta del Este.

“Es un show que en lo musical es muy rico; siempre trato de dar todo de mí arriba del escenario vocalmente y físicamente para que la gente se emocione y el día de mañana quiera volver. Al fin y al cabo, ese es mi concepto: que la gente disfrute y que aquellos que me ven por primera vez se lleven una sorpresa”, dijo Tiago en conversación con El Observador. Y agregó: “Trato siempre de ir a romperla y llevarme el respeto de la gente, que es lo más importante para mí artísticamente”.

¿Qué balance hacés de tu 2022, en el que lanzaste tu primer disco, hiciste tu primera gira internacional y tuviste varias canciones bien recibidas?

Me cuesta recapitular lo que fue el año, porque fue mucho. Mucho viaje, mucha experiencia, y ya desde el primer día del año fue una vorágine muy loca, con el remix de Entre nosotros, con lo que estaba pasando con (su colaboración con Bizarrap) Bombona desde el año anterior, y arrancando una gira que la verdad fue bastante heavy. Había cantado ocho veces en vivo mi vida, que no es nada. Y de repente tuve que salir a hacer una gira mundial, ir a países del otro lado del mundo, Latinoamérica, e incluso recorrer mi propio país. Fue un montón de data, de crecimiento y maduración artística y personal por la que estoy muy agradecido. De haberlo vivido y de hoy en día poder ser mucho más maduro en todos los sentidos.

¿Tuviste algún momento en el que te diste cuenta de lo que estaba pasando o el ritmo de la gira hace que sea difícil notarlo?

Cuando llegamos a Londres fue un click para mí. Fue darme cuenta de donde estaba, lo mismo cuando estuvimos en España, en Nueva York. Esas capitales y ciudades que uno las ve en películas o en videojuegos y de repente estás ahí. Estábamos en Los Ángeles con un amigo y nosotros, que siempre viciamos con el GTA, sentíamos que estábamos en el juego. Era de película. Decíamos "mirá a dónde llegamos, dónde estábamos hace tres años y dónde estamos ahora y lo que logramos". Es zarpado, súper gratificante, y además compartirlo con la gente que te vio crecer, los amigos con los que yo empecé e hice mis primeras canciones, viajar por todo el mundo. Disfrutar esa experiencia es increíble.

¿Cómo mantenés los pies sobre la tierra en esos momentos?

Soy un pibe al que le gusta mantener sus lugares, sus raíces. Siempre que vuelvo a casa lo primero que hago es ir a ver a mis amigos, todos los días trato de estar con ellos, con mi familia, ir a verlos, comer un asado. Soy una persona muy familiera. Y en la gira, para bajar de la vorágine lo que hago es estar con la banda que también son pibes como yo, y con mi amigo Kin, que me acompañó y es mi mejor amigo desde siempre, la persona que me introdujo a los estudios, con el que hice mis primeras canciones, y que ha viajado conmigo. Él me devolvía esa emoción, esas ganas de festejar lo que estaba pasando. No es que lo estaba viviendo y disfrutando solo, sino que tenía un amigo con el que venimos del mismo lado, y estábamos viviendo cosas increíbles, y eso creo que también me mantuvo con los pies en la tierra.

¿Hay alguna actividad que te ayude también a bajar la pelota al piso?

Uno de los grandes problemas de la sociedad en general, y más que nada de los más jóvenes, es que estamos muy dormidos todo el tiempo, pensamos mucho en boberías y no nos concentramos en lo importante, que es estar bien uno, quererse, cuidarse, generar buenos hábitos. La verdad es que en la gira lo empecé a implementar. Nunca había agarrado un libro en mi vida, y en la gira empecé a leer libros, a meditar, empecé a ir al psicólogo, hice un montón de cosas que hoy los pibes no hacen o que ven medio tabú, o a lo que simplemente no le dan pelota. Empecé a generar hábitos que hacían que mi soledad no fuera un tormento, sino que disfrutaba de ella. Es un reto para la mente estar lejos de tu familia, de tus amigos. A veces necesitás un abrazo y no tenés a nadie para pedírselo, o simplemente vivís en la vorágine todo el tiempo. Tenés que estar bien todo el tiempo, no hay momento para sentirte mal, tenés que sonreír en todo momento porque si te sacan una foto no podés decir que no, siempre tenés que estar ready para lo que venga, porque al fin y al cabo ese es el precio. Es la dualidad de estar con 15.000 personas: todas te gritan, te celebran todo lo que hacés, sos el rey del mundo, y de repente llegás a un hotel y estás solo.

En estos tiempos donde el single domina en la música, decidiste hacer un disco. ¿Sentías que precisabas tener esa obra?

La verdad es que no siento que estuviera ready para sacar un disco en el momento que lo hice. Simplemente noté que tenía una búsqueda. Para mi Portales fue una búsqueda en todo momento, más allá de darle una idea como de película. Fue la búsqueda de mi propio estilo, iban saliendo muchos singles y de repente me senté y me dije "tengo que definir mi estilo y tengo que ver qué es lo que mejor me queda, qué es lo que puedo hacer y mostrarle al público que es lo que puedo hacer con mis skills", y eso volcarlo en un disco. Por eso digo que no estaba preparado, en el sentido de que no estaba totalmente maduro en lo artístico y conceptual, que creo que al fin y al cabo es lo interesante de los discos. Cuando el artista le pone un concepto 360 al disco y lo convierte en una marca personal al 100%, no solo a la hora de escuchar a una persona, sino que a la hora de ver el proyecto y de que te atrape su mundo. Creo que Portales es un disco que justamente tiene el concepto de no tener concepto, son esas puertas que van a diferentes mundos. Y para el próximo quiero darle una historia, una idea, porque esa búsqueda que yo tenía ya la finalicé, ya encontré mi estilo, los tonos de voz que me quedan cómodos, mi manera de componer, las temáticas en las que me siento más cómodo. Al final esa búsqueda se terminó para arrancar otra, que es más conceptual.

¿Estás trabajando ya en tu próximo disco, entonces?

Sí, siempre estoy pensando en el futuro, en lo que tengo que hacer. No por obligación, sino porque mi corazón me lo pide, me lo dicta. Me dice que active con las ideas que tengo dando vueltas en la cabeza, soy una persona que todo el tiempo piensa en esas cosas. Y al fin y al cabo es natural, porque no es que tengo una presión. Por ahí en el primer disco si la tenía, de que había un poco de apuro por la novedad, y yo de la emoción quería mostrar temas, y les fue bien entonces la gente te pedía más. Pero hoy estoy en un mood más maduro, más relajado, y dispuesto a esperar lo que haya que esperar, no hacerse adicto a la vorágine, estar calmo y tener momentos de tranquilidad. Me di cuenta de que no tenés que estar todo el tiempo arriba de la ola, la surfeas cuando querés.