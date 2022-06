Tienda Inglesa lanza su programa para favorecer a micro empresarios nacionales

El CEO de Tienda Inglesa, Juan Manuel Parada, no duda en afirmar que los uruguayos están cada vez más interesados en saber la procedencia de lo que consumen. El recientemente designado gerente comercial de la tienda, Nicolás Mackinnon, asiente y agrega que “el cliente busca saber quién está atrás de ese producto. Las pequeñas empresas dejan su vida en sus productos y si uno no lo cuenta no se destaca, no se aprecia”.

Partiendo de esta premisa y de un profundo compromiso de la marca por impactar positivamente en sus aliados estratégicos –que en este caso son sus proveedores de menor porte– se lanzó el programa Tienda Inglesa Emprendedores. Tienda Inglesa El gerente de Tienda Inglesa, Juan Manuel Parada Los emprendedores que formen parte del proyecto contarán con un especialista del equipo de Tienda Inglesa que estará a disposición de cada rubro involucrado. Además, los microempresarios obtendrán un espacio distinguido en las góndolas de Tienda Inglesa y en su mailing, así como la posibilidad de contar su historia y la de sus productos en el marco de la campaña publicitaria de la cadena y en sus redes sociales. Para formar parte del programa en su primera etapa se toman proveedores de capitales nacionales que ya trabajen con Tienda Inglesa, que sean micro-empresas y que agreguen valor en la cadena productiva (no se toman, por ejemplo, intermediarios). “A futuro queremos incorporar nuevos emprendedores que no necesariamente sean proveedores de Tienda Inglesa”, sostuvo el gerente comercial en diálogo con Café & Negocios. En los planes de la cadena de supermercados está que esta segunda etapa comience dentro de los próximos seis meses y en ella pretenden involucrar a más de 500 emprendedores. “La evolución de esto es siempre con empresas que producen en Uruguay. La producción nacional es un emblema para Tienda Inglesa y creemos que allí tiene que estar el foco”, indicó Parada y aseguró que para las pymes es muy difícil el acceso a las grandes superficies. “La idea es bajar esas barreras y que ellos puedan llegar a las góndolas y destacarlos”, apuntó Mackinnon. En este sentido, el director general de Tienda Inglesa destacó que además de ofrecerles difusión, se les ofrece un valor intangible como es la transformación de la negociación entre Tienda Inglesa y estos proveedores en algo más simple, con más certidumbre para el microempresario y más ágil. “Es darle un sello de calidad a cada uno de estos emprendedores con todos estos destaques y también que ellos se focalicen más en elaborar productos de mejor calidad y no tanto en estar en temas administrativos para generar este canal de ventas”, subrayó Parada. Tienda Inglesa El gerente comercial de Tienda Inglesa, Nicolás Mackinnon Trabajo en equipo Para sellar su compromiso de apalancar la producción local, Tienda Inglesa suscribió un acuerdo con la Cámara de Industrias del Uruguay. El presidente de la gremial empresarial, Alfredo Antía, fue la contraparte y aseguró que la propuesta se trata de una ventana de oportunidad para el desarrollo de los emprendedores. “No podemos más que aplaudir esta iniciativa”, afirmó Antía. En la misma línea, recordó que producir en Uruguay es más caro que hacerlo en el extranjero y enfatizó dirigiéndose a los empresarios: “Para producir en Uruguay hay que tener valentía, acá hay 130 valientes”. La celebración del acuerdo culminó con un ágape y el aplauso de reconocimiento de los emprendedores presentes.