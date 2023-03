¿Tinelli y Mirtha vuelven a la TV? Las sorprendentes declaraciones de Adrián Suar

Marcelo Tinelli y Mirtha Legrand, dos de las mayores figuras de la televisión argentina, no tienen asegurado su año 2023 en la pantalla, reconoció este lunes Adrián Suar, gerente de programación de Canal 13.

Con Mirtha hay negociaciones, en particular con su nieto Nacho Viale, pero hasta ahora no se han puesto de acuerdo. Detalles logísticos sobre dónde hacer el programa, y también diferencias económicas, son lo que traban la vuelta de la diva de la tv argentina.

"Nacho Viale es el que representa a Mirtha y es quien se encarga de todas las situaciones económicas. Nosotros queremos hacer el programa en el canal", dijo Suar en Socios del Espectáculo, en respuesta a una declaracion de Viale. "Nosotros podemos arrancar la semana que viene, tenemos la escenografía armada, tenemos el estudio. El deseo de Mirtha es uno y yo te digo que lo que se puede en cuanto a números es otra cosa", había dicho Viale.

"Ojalá pueda estar y sino es como yo se lo dije a ella en privado: 'Mirtha, arreglá donde más feliz te haga'. Si lo económico está por encima de otras cosas, bueno es así, pero yo la quiero tener", agregó el "Chueco", en una clara crítica al nieto.

Sobre Tinelli, Suar dejó claro que si vuelve, será recién en el segundo semestre: "Marcelo este año, por lo menos hasta septiembre u octubre, no creo que esté en la pantalla. Hablamos la semana pasada. Seguramente (esté), veremos qué va a hacer. Todavía no lo tiene claro. Quedó la puerta abierta. Puede estar este año como no".

"Este año no está atado pero siempre el diálogo está abierto y podemos hablar con la sinceridad con que lo hacemos siempre. Siempre voy a querer tenerlo en el canal".