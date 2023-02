Mirtha Legrand cumple 96 años: así será su festejo mientras debate su vuelta a la TV

Este 23 de febrero la conductora argentina Mirtha Legrand festeja sus 96 años, y prepara un doble festejo mientras define también su vuelta a la televisión para una nueva temporada de sus ya históricos almuerzos, en un año que la encuentra particularmente interesada en regresar a la pantalla ya que se trata de año electoral en Argentina.

"Nunca imaginé vivir hasta estos años", dijo Legrand al canal TN en la previa del festejo. Y aseguró que la celebración este jueves será por partida doble.

"Tengo gente a la noche, amigos", explicó la conductora. "Primero a la noche familia y después amigos, seremos unas 45 personas”, agregó"la Chiqui".

Legrand dijo que pidió a los invitados que no le lleven regalos, y que de todas formas ella se conforma con el cariño del público tanto en la fecha de su cumpleaños como en sus salidas públicas. "A veces me pregunto, cómo será posible que pasen los años y este año me han demostrado como nunca su cariño y amor. Hasta los chicos. La otra noche fui al teatro y había no sé cuántos, pero cuando me vieron me identifican", reflexionó la diva.

“Lo único que siento es que mi hermana Goldie no está", lamentó Legrand sobre su gemela fallecida en 2020. "No es muy común que uno no cumpla años con otro a tu lado que cumple el mismo día, pero bueno, se fue en plena pandemia. Soy llorona, no puedo evitar llorar al recordarla".

La conductora aclaró que si bien está en negociaciones, aún no está confirmada su vuelta a la televisión para realizar el programa que, con interrupciones, ha llevado adelante desde 1968, con el entusiasmo de poder entrevistar a los futuros candidatos presidenciales. "No sé a qué candidato me gustaría entrevistar, creo que a nadie en especial, nadie en particular, que vayan desfilando todos", dijo al respecto. "Soy picante, algunos no quieren venir por eso, me gusta ser picante. Pero algunos se sienten incómodos. Siempre hay que sacarles algo, a veces mienten tanto que me molesta, me da fastidio”.