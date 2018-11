Topolansky sobre incidente de Bonomi: "Lo empujaron y lo único que hizo fue volver a su lugar"

La vicepresidenta, Lucía Topolansky, defendió al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, y le restó importancia a que el jerarca impidiera este lunes a trabajadores tabacaleros manifestarse durante la visita del gabinete a Artigas, una actitud que para la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) afectó de forma “ilegítima los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica” .

“Los trabajadores lo empujaron y él lo único que hizo fue volver a su lugar”, dijo Topolansky ante la prensa durante la conmemoración de los 35 años del acto del Obelisco por la reapertura democrática.

Pese a las declaraciones de la vicepresidenta, en el video que fue publicado por Telemundo se ve como es Bonomi quien se posiciona frente a los manifestantes y luego se tira sobre la pancarta que llevaban. Luego, dos de los trabajadores que forcejearon con el jerarca fueron detenidos y estuvieron en un calabozo dos horas.

“Nosotros sabemos que (el tabaco) es dañino para la salud y le hemos ganado la contienda a todas las empresas tabacaleras, seguramente por eso las empresas para meter miedo, para generar oposición , dicen ‘te voy a despedir’, y dan manija a lo que más le duele (a los trabajadores)”, explicó la vicepresidenta. “Si se plantara cero tabaco sería mejor”, agregó.

Topolansky también intentó restarle trascendencia al episodio al decir que para ella “la noticia no tiene ninguna importancia”. “Me dio lástima que la prensa no levantara el discurso del alcalde de Tranqueras, que justamente se refirió al ministro del Interior, y dijo que acá había venido una persona muy importante de Estados Unidos, en referencia (al ex alcalde de Nueva York, Rudolph) Giuliani, pero que en Tranqueras no se precisaba, porque la mejor gestión la estaba llevando adelante Bonomi y el comisario de la zona”, comentó. “Esa era una noticia importante”, sostuvo.

Luego apuntó contra los medios de comunicación: “No hay prensa neutral, toda es politizada. ¡Vamo arriba!”.

Consultada sobre si entendía que Bonomi debía pedir disculpas por forcejear con trabajadores que se estaban manifestando, tal cual lo sugirió el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, la vicepresidenta dijo que sería “absurdo”.

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) emitió un comunicado este martes en el que señala que las acciones del ministro del Interior “afectaron de forma ilegítima los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, consagrados en normas y principios sobre derechos humanos”.

En un comunicado, además, el organismo recordó "al Poder Ejecutivo y en especial al Ministerio del Interior que toda medida que se adopte para asegurar la seguridad y la convivencia debe guiarse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad (…) y en ningún caso puede incluir la detención de quienes realizan la manifestación de forma pacífica”.

Bonomi justificó su accionar este martes en el programa Todo Pasa de Océano FM, al decir que los manifestantes fueron detenidos porque “estaban tratando de desvirtuar un acto público”. "Empujan a (la ministra de Industria Carolina) Cosse y casi la tiran. Me empujan dos veces y nadie habló conmigo. La segunda vez que me sacan violentamente para el costado, vuelvo para donde estaba. Retrocedo porque me empujaban desde abajo", dijo jerarca.