Institución de Derechos Humanos consideró que Bonomi violó derecho de libertad de expresión de tabacaleros

La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh) consideró que las acciones del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, quien este lunes forcejeó con manifestantes tabacaleros durante la visita del gabinete a Artigas para inaugurar la ruta 30, “afectaron de forma ilegítima los derechos a la libertad de expresión y la libertad de reunión pacífica, consagrados en normas y principios sobre derechos humanos”.

En un comunicado emitido este martes por el organismo se “recuerda al Poder Ejecutivo y en especial al Ministerio del Interior que toda medida que se adopte para asegurar la seguridad y la convivencia debe guiarse por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad (…) y en ningún caso puede incluir la detención de quienes realizan la manifestación de forma pacífica”.

Un video publicado por Telemundo este lunes, muestra el momento en el que un grupo de trabajadores que portaban una pancarta intentaron posicionarse en la primera fila, mientras el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi hablaba. Los manifestantes taparon a varios ministros que estaban parados escuchando el discurso de Rossi. Cuando Bonomi advirtió la situación, se puso por delante de los manifestantes y los empujó. Luego, dos de los trabajadores que forcejearon con el jerarca fueron detenidos y estuvieron en un calabozo dos horas.

En el comunicado el organismo señala que “las manifestaciones públicas pacíficas son una de las formas del ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de reunión, tal como ha señalado expresamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos” y que el organismo “debe, por tanto, garantizar en todas sus formas el ejercicio de estas libertades de expresión, reunión y protesta pacífica, brindando protección a todas las personas incluyendo a los propios manifestantes”.

Bonomi justificó su accionar este martes en el programa Todo Pasa de Océano FM, al decir que los manifestantes fueron detenidos porque “estaban tratando de desvirtuar un acto público”. "Empujan a (la ministra de Industria Carolina) Cosse y casi la tiran. Me empujan dos veces y nadie habló conmigo. La segunda vez que me sacan violentamente para el costado, vuelvo para donde estaba. Retrocedo porque me empujaban desde abajo", dijo jerarca.

El ministro del interior señaló: "No pasó lo que están mostrando, lo que están diciendo", "lo que hubo ayer (lunes) fue un acto público, precedido de una instancia de reunión de los ministros" con organizaciones y vecinos, y "los trabajadores de tabaco no se reunieron con nadie. No se reunieron con el ministro de Trabajo, no se reunieron con la ministra de Industria, no se reunieron con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, no se reunieron con el ministro de Salud Pública, no hubo ninguna reunión, no hubo ningún reclamo".