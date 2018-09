Tras medida del BCU, el dólar tuvo su mayor descenso diario en un mes

Luego de que el Banco Central (BCU) anunció una operación de recompra de Letras de Regulación Monetaria por unos US$ 900 millones, el mercado reaccionó y puso fin a la escalada del billete verde en la plaza local. El dólar mayorista bajó 0,89% en el promedio interbancario de este jueves, a $ 32,52, y así registró su mayor descenso diario desde el pasado 7 de agosto cuando cayó 1,2%.

En tanto, en la pizarra al público del Banco República el dólar bajó 36 centésimos para quedar en $ 33,20 en la punta vendedora y a $ 31,80 para la compra.

En medio de un escenario de fuertes volatilidades, la baja ocurrió el día después que el BCU anunciara una operación de recompra de Letras de Regulación Monetaria (LRM) en pesos con vencimientos no mayores al 31 de diciembre y por un valor nominal de hasta $ 30.000 millones (unos US$ 900 millones). Los agentes que participen tendrán la posibilidad de cobrar los títulos vendidos al BCU en dólares. Con ello se busca evitar que los inversores pasen por el mercado de cambio.

Afloja la tensión en Argentina

En Argentina hace una semana el dólar trepaba hasta tocar los 42 pesos argentinos y el miedo, que era una constante entre los grandes inversores, contagió a los pequeños ahorristas y derramó sobre la ya golpeada economía del país vecino. Muchas firmas sintieron la falta de precios por la depreciación del peso y decidieron dejar de entregar mercadería hasta tanto la moneda se estabilizara.

El golpe le dio de lleno al gobierno de Mauricio Macri que, tras contener la suba el viernes a fuerza de tres subastas del Banco Central en el mercado, debió sentar a todo equipo el fin de semana en la chacra presidencial Olivos, barajar y dar de nuevo.

Tras la baja que mostró el dólar ayer en Argentina, en una rueda en la que la autoridad monetaria recurrió a un combo de medidas para bajar el tipo de cambio, el billete volvió a retroceder hoy en Buenos Aires. El dólar minorista cayó 1 peso argentino y cerró a 38 en las pantallas del Banco Nación (BNA). En el mercado mayorista, el billete mostró un comportamiento similar al terminar a 37,35, lo que representó una baja de 1,05 pesos argentinos respecto al jueves.

"Se acomodo al overshooting. Este es un valor más lógico en el que el dólar debería permanecer por un tiempo o al menos no seguir subiendo a corto plazo. Por lo pronto, en el corto plazo ya no hay corrida", analizó en diálogo con El Cronista Gustavo Nea, director de Research for Traders.

Leonardo Svirsky, de Bullmarket Brokers coincidió al señalar que "todo parece indicar que habría un precio" y que el mercado "está más calmo".