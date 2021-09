Tras señal del BCU, el dólar recuperó terreno y avanzó 0,4% en la semana

El dólar avanzó por cuarta jornada consecutiva este viernes (+0,25%) en la plaza mayorista y terminó la semana con un repunte de 0,37% frente al peso uruguayo. Así, la moneda estadounidense cortó una racha bajista que había comenzado en la tercera semana de julio. El Banco Central (BCU) intervino en el mercado spot (no lo hacía desde marzo) comprando un volumen importante de dólares el pasado lunes para enviar una señal al mercado y frenar la depreciación del tipo de cambio. El dólar había cerrado agosto con una caída de 2,8% respecto a la última operación de julio.

El promedio interbancario de este viernes quedó en $ 42,69, casi 20 centésimos por encima de hace una semana atrás ( $ 43,53). En total se operaron US$ 19,1 millones y no hubo intervención del BCU. La única compra en la semana la hizo el pasado martes 31 de agosto cuando adquirió US$ 31,2 millones para apuntalar el tipo de cambio en una jornada que movió US$ 72 millones.

En la pizarra al público del BROU, el dólar avanzó 10 centésimos respecto al jueves y cerró la semana a $ 41,50 para la compra y $ 43,90 para la venta.

El pasado viernes, la Unión de Exportadores aprovechó sus instancias de intercambio con las autoridades del Banco Central para plantearles su “inquietud” y “preocupación” por la reciente debilidad del tipo de cambio ya que puede comprometer la recuperación poscovid de distintas empresas.

Pantallazo regional

En Brasil, el dólar se debilitaba 0,12% frente al real al cierre de este viernes con una cotización de 5,19 unidades por billete verde.

Por su parte, en Argentina, el dólar blue volvió a subir. La cotización paralela registra este viernes una suba de 1 peso argentino para ubicarse en 179 para la compra y 182 para la venta , con lo cual vuelve a mostrar movimientos luego de haber permanecido completamente estable durante la jornada del jueves. De esta manera, el billete que opera en la plaza informal acumula desde el lunes un saldo neutro, por lo cual se encamina a registrar cerrar la semana sin cambios. A la vez, amplía la diferencia respecto al tipo de cambio oficial, con una brecha de alrededor del 86% frente al oficial mayorista y de 76% en relación al minorista.

En Chile, el dólar apunta a cerrar su sexto día a la baja, con un retroceso semanal acumulado de 16 pesos chilenos, el más alto desde mediados de abril de 2020.

El dollar index -que mide el valor de la divisa estadounidense en relación a una canasta de monedas extranjeras- cae 0,24% hasta los 92,007 puntos.

"Hay dos fuerzas importantes cuando miramos la dirección del dólar. La primera es la recuperación global y el impulso que hemos visto más recientemente y el segundo punto es obviamente la respuesta de los bancos centrales a eso", dijo a Reuters el estratega global de mercado en JP Morgan Asset Management en Melbourne, Kerry Craig.

"Debido a que esas dos fuerzas están compitiendo en este momento, somos relativamente neutrales sobre la dirección del dólar estadounidense", agregó.

Con El Cronista y Diario Financiero-RIPE