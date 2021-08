El dólar volvió a caer y exportadores están preocupados por tendencia “sin fundamento”

El dólar mantuvo su racha bajista en la apertura de una nueva semana. El interbancario quedó en $ 42,43 este lunes, con una caída de 0,23% respecto al viernes. Así, al cierre de una jornada para finalizar agosto, el tipo de cambio cayó 2,9% en Uruguay y cotiza al mismo nivel de hace un año atrás.

Los exportadores uruguayos están “preocupados” por la reciente caída del dólar, tras la decisión -a principios de agosto- que tomó el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central de subir en medio punto la tasa de interés como una primera señal para anclar las expectativas inflacionarias al centro de su rango meta (4,5%).

Dentro de los grupos de trabajo -de distinto tamaño de empresas y sectores- que tiene en actividad la Unión de Exportadores de Exportadores del Uruguay (UEU) hay uno abocado a los costos de producción y acceso a mercados y dentro de este uno denominado Grupo dólar. El pasado viernes, ese grupo aprovechó sus instancias de intercambio con las autoridades del Banco Central para plantearles su “inquietud” y “preocupación” por la reciente debilidad del tipo de cambio, informó a El Observador María Laura Rodríguez, responsable de Asesoría Económica, Comunicación y Medio Ambiente de la UEU.

Los exportadores están alerta porque la caída del tipo de cambio dejó de ser “algo puntual” y consolidó una tendencia bajista que se pretende se “revierta” para no comprometer la recuperación del sector tras el golpe sufrido por la pandemia. En julio, las solicitudes de exportación mostraron un fuerte incremento de 59% frente al mismo mes del año previo, al ubicarse en US$ 1.068 millones, según informó Uruguay XXI. En el acumulado del año, las ventas al exterior totalizaron US$ 6.129 millones, creciendo 37% en la comparación interanual.

Rodríguez realizó algunas precisiones y aseguró que “no todo los sectores” exportadores están captando la mejora de los precios internacionales de los commodities. Puso como ejemplo el caso de empresas que exportan a la región (Brasil y Argentina) e incluso también fuera de la misma productos más industrializados cuyo precios han permanecido relativamente estables.

Precisamente, estos exportadores son los que mayor dotación de mano de obra suelen tener, por tanto, una baja del tipo de cambio, pega en mayor proporción en sus niveles de rentabilidad. Rodríguez indicó que si bien las exportaciones se están recuperando, hubo algunas ramas que registraron caídas de 70% y 80% y que recién ahora están pasando a recuperar el terreno. “Es muy heterogéneo lo que está pasando con las exportaciones. Y ahora se sumaron dificultades con los fletes y costos crecientes como las tarifas de los combustibles. En este contexto, una baja del dólar es una noticia que preocupa mucho al sector exportador”, aseguró.

Los exportadores consideran que la debilidad del dólar en Uruguay del último agosto no obedece a “fundamentos” y “no es generalizada” a otros competidores, ya que en otros países la apreciación del tipo de cambio fue bastante más moderada (Brasil) o la opuesta como ocurrió en Paraguay. En el sector inquieta que potenciales nuevas alzas de la tasa de interés del Copom impacten en una expectativa bajista del tipo de cambio y luego termine en una profecía autocumplida.

Fuentes del mercado informaron a El Observador que la presión vendedora de dólares fue bastante generalizada en las últimas semanas dentro de los principales agentes del mercado uruguayo, es decir, los bancos y las AFAP.

Los exportadores consideran que el BCU podría aplicar algún instrumento como permitir que agentes del mercado puedan integrar (pagar) las letras de regulación monetaria que emite el BCU directamente con dólares sin pasar por el mercado cambiario, una medida que ya se aplicó en el pasado para no distorsionar la operativa habitual.

Tras el encuentro vía Zoom, las autoridades del BCU fueron receptivos de los planteos de los exportadores y quedaron en monitorear la situación, comentó Rodríguez.