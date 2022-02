Tras ser acusado de “mercenario”, Oliva explicó su respuesta al llamado de Bengoechea

El exvolante de Nacional, Christian Oliva, publicó un mensaje en sus redes dirigido a los hinchas tricolores debido a que recibió agravios tras conocerse este jueves que Pablo Bengoeceha, gerente deportivo de Peñarol, lo llamó para saber su situación ya que a los carboneros les interesaba sumarlo a su plantel.

Así lo reveló este jueves su presentante, Pablo Bentancur, en declaraciones a Sport 890.

Tras los insultos que recibió, el volante que finalmente arregló en Talleres de Córdoba, tuvo que publicar un mensaje para explicar qué había pasado.

“Por medio de esta carta quería explicarle a la gente de Nacional, club del cual soy hincha, ya que he recibido muchos mensajes de traidor o mercenario por atender una llamada del tradicional rival”, comenzó Oliva.

“Es verdad que recibí un llamado del tradicional rival y mi respuesta automáticamente a mi representante (Pablo Bentancur) fue un NO, que no jugaría en el tradicional rival, no traicionaría a la gente de Nacional que tan bien me trató el tiempo que estuve en el club y además porque soy fanático de Nacional”, agregó el mediocampista.

Leonardo Carreño

Oliva en el clásico

Si bien su nombre sonó como un posible refuerzo albo en el último período de pases al quedar libre de Cagliari de Italia, Oliva señaló que no tuvo contactos desde los tricolores.

“Aunque no haya recibido una llamada o un mensaje por parte del club para saber mi situación, yo siempre voy a hacer lo que pueda para algún día volver al club que me formó y al lugar en el que pasé los mejores momentos de mi vida”, agregó el mediocampista en su texto.

“Solo quería explicar antes de seguir recibiendo agravios, muchas gracias y VAMO ARRIBA SIEMPRE NACIONAL”, señaló Oliva.

EFE

Oliva en Valencia

El volante de 25 años debutó en Nacional en 2018 de la mano de Alexander Medina y tras sus buenas actuaciones en 2019 pasó a Cagliari de Italia, donde jugó hasta este enero, con un pasaje por Valencia en el primer semestre de 2021, y en los últimos días arregló con Talleres.