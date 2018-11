Trébol y su chance de hacer historia: “Apostaremos a lo mismo aunque con un poquito menos de riesgo”

La primera final de un Campeonato Uruguayo para Trébol: “Todo el club lo vivió con mucha alegría, con una expectativa tremenda. No solo por jugar la final, sino por haber llegado a esta instancia. Hemos hecho mucho hincapié en tomarlo con naturalidad, en bajarle muchos cambios, tomarlo como semana normal. La ansiedad se genera sola, entonces nuestro trabajo es bajar decibeles”.

El posible afloje tras la intensa serie con Carrasco Polo: “Te diré que no. Veníamos de un mes sin jugar y estaba un poco nervioso por eso, pero una vez pasadas las semifinales tenemos unas ganas tremendas y estamos pensando en el sábado. Tras ganarle a Polo nos enfocamos en eso rápidamente, tenemos un desafío tremendo”.

Qué se puede esperar de la final: “Me imagino algo bastante similar. Christians es un gran equipo en todos los aspectos, pero comienzan su juego a partir de la defensa. Nosotros apostaremos a lo mismo de todo el año aunque quizás con un poquito menos de riesgo. Pero con la misma filosofía de intensidad y juego con las manos. En semifinales no estuvimos muy finos en desnivelar por afuera, que es nuestro fuerte”.

¿Influyen las ausencias de Christians en el planteo de Trébol? “Siempre nos enfocamos en nosotros hacer las cosas bien, pero por otro lado Christians juega en equipo, todo lo que hace, en ataque y defensa, lo hace colectivamente”.

Cuánto influyen las ausencias de Juan Rombys y de Agustín Della Corte, citados a Los Teros. Ni que hablar que son jugadores muy importantes para nosotros, pero durante todo el año hicimos hincapié en la rotación. En la temporada jugaron más de 40 jugadores en Primera, entre el Campeonato Argentino y el Uruguayo. Me gustaría tenerlos, no voy a mentir, pero gracias a ese trabajo entra mucha gente desde abajo. Cuánto más gente en los planteles es más fácil sostener el trabajo. No asegura el éxito, pero crece mucho las posibilidades de que llegues a esta instancia”.

¿Final abierta o cerrada? Ojala por mi paladar sea una final abierta, pero no me imagino que sea así. No tanto por la propuesta sino porque tiene mas fricción, es mas difícil jugar fluidamente, se usa mas el pie aunque sea de forma inconsciente, se dan partidos más trabados, sobre todo primer tiempo. En el segundo hay que ver tanteador, si alguno necesita tomar riesgos”.

La cancha de Old Boys en lugar del Charrúa. “Por un lado me encanta jugar en cancha de clubes, tiene otro sentido, además el pasto es el mejor del país. Lo único que no me gusta es que, en canchas cortas como la de Old Boys, con cualquier infracción te pueden patear a los palos o meterte en 22. Pero obviamente la cancha es la misma para los dos así que no hay ventajas”.