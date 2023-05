Tres departamentos lideran en cantidad de compraventas de tierras

Durante el último ejercicio anual concluido se realizaron 1.585 operaciones de compraventa de tierras en Uruguay, superando las 291 mil hectáreas, constituyendo un aumento del 26% respecto al año anterior considerando la superficie comercializada.

El dato destaca en un nuevo trabajo de la Oficina de Estadísticas Agropecuarias del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) sobre compraventa de tierras para uso agropecuario en 2022.

El monto total de las operaciones en el pasado año superó los US$ 1.089 millones, resultando en un valor promedio de US$ 3.741 por hectárea, aumentando en 7% el valor alcanzado en el año 2021.

Más gestiones en el segundo semestre

El comparativo entre primer semestre y segundo mostró un aumento en el número de operaciones del 60% (de 609 contratos a 976) y casi se duplicó la superficie vendida (de 103 mil hectáreas a 188 mil hectáreas).

El valor por hectárea resultó 20% superior en la segunda mitad de 2022 (avanzó de US$ 3.323 a US$ 3.970).

Escala de precios en el territorio nacional.

Tres departamentos lideran

Los departamentos con mayor superficie operada fueron Lavalleja, Florida y Durazno, acumulando alrededor de 82 mil hectáreas (28% del total del año) por US$ 290 millones (27% del total del año).

Los departamentos de Soriano, Colonia y Río Negro con promedios por hectárea de US$ 6.926, US$ 6.904 y US$ 5.763, respectivamente, fueron los que obtuvieron precios promedios más altos.

En el otro extremo, el precio medio más bajo correspondió al departamento de Salto, con US$ 2.244 por hectárea.

Marcelo Umpiérrez

Campo de uso ganadero, en el centro del país.

Otros indicadores

La comercialización de tierras según su escala de tamaño muestra como es habitual que aquellos inmuebles rurales entre 10 y 100 hectáreas concentran el mayor número de operaciones (68% del total) y el 17% de la superficie total transada.

En el otro extremo, el 1% de las operaciones –las mayores a 2.000 hectáreas– explicaron el 22% de la superficie vendida y un 18% del monto operado.

Analizando las transacciones por el precio de venta, para el año 2022 los valores entre US$ 3.001 y 4.000 por hectárea explican el 17% de las operaciones y el 19% de la superficie.

El 26% del área vendida en el año 2022, casi 77 mil hectáreas, se comercializaron en la escala de Coneat de 60 y 80, alcanzando un precio promedio de US$ 2.864 por hectárea.

Juan Samuelle

Forestación en el litoral uruguayo.

Una mirada retrospectiva

Con la información del año 2022 se completa un lapso de 23 años ininterrumpidos en la Serie “Precio de la Tierra” de la Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) del MGAP.

Durante dicho periodo, se registraron 42.725 operaciones por un total de 9,2 millones de hectáreas.

Los valores medios oscilaron entre US$ 386/ha para el año 2002 y US$ 3.934/ha para el año 2014.

El precio medio anual de la hectárea aumentó ininterrumpidamente entre el año 2003 hasta el 2014, para luego generar leves fluctuaciones de precio tanto a la baja como al alza hasta el presente.

El precio medio alcanzado en el año 2022 fue el segundo registro más alto desde que DIEA analiza el indicador. Se evidencian tres periodos teniendo en cuente la superficie comercializada: alta (2003-2008) con precios en aumento, medio (2009-2013) también con precios al alza y baja (2014-2022) con valores fluctuantes de comercialización.