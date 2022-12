Tres policías murieron durante una redada en la ciudad jordana de Maan

Tres policías jordanos murieron en la ciudad de Maan, en Jordania, durante una redada para detener a los presuntos asesinos de un alto oficial muerto en el marco de las fuertes protestas que se produjeron este viernes en varias ciudades de Jordania.

La Dirección de Seguridad Pública informó que los oficiales rodearon el lugar donde se escondían varios sospechosos y que uno de ellos “disparó con un arma automática” contra el personal policial, que devolvió el fuego.

Uno de los sospechosos murió en el intercambio de disparos y otros nueve fueron arrestados, incautándose “armas de fuego automáticas y una gran cantidad de municiones”, según el comunicado oficial.

Los policías que actuaron estaban buscando a los responsables del asesinato de un alto oficial que tuvo lugar durante enfrentamientos con manifestantes en Maan este viernes, en medio de las protestas por los altos precios del combustible que se han extendido a varias ciudades de Jordania.

El gobierno prometió tomar medidas contundentes y desplegar más policías antidisturbios contra las personas que protestan violentamente contra el empeoramiento de las condiciones de vida.

Los manifestantes, encabezados por el gremio de camioneros, prometieron permanecer firmes en sus protestas hasta que bajen los precios del combustible.

Según informes del Banco Mundial el nivel de endeudamiento de Jordania es muy elevado y enfrenta además un 23 por ciento de desempleo.

El gobierno prometió examinar las demandas de los camioneros en huelga, pero dijo que ya pagó más de US$ 500 millones en subsidios para limitar los precios del combustible este año y que no puede hacer mucho más para no incumplir con las imposiciones del acuerdo firmado oportunamente con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La policía había informado previamente que más de cuarenta miembros del personal de seguridad resultaron heridos en los enfrentamientos en los que los manifestantes destrozaron automóviles, quemaron llantas y montaron barricadas para cerrar carreteras en uno de los disturbios más extendidos de los últimos años.

Las autoridades confirmaron el arresto de 44 personas, entre más de 200 sospechosos buscados por su participación en los disturbios.

Los costos de la energía han provocado protestas en Jordania en el pasado, en 2018 las fuertes movilizaciones provocaron la renuncia del primer ministro Hani Mulki después de varios días de protestas contra las reformas fiscales propuestas por el FMI y los aumentos de precios de la energía.