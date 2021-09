Trezza y Trasante extendieron su vínculo con Nacional; ahora falta la sellada: Ocampo

Nacional informó este miércoles que los futbolistas Alfonso Trezza y Joaquín Trasante renovaron sus contratos con el club, los que vencían a fin de año.

Como informó Referí, sus firmas eran inminentes y quedaron formalizadas horas después.

Extendidos los contratos de estos juveniles, ahora los albos deben trabajar en las renovaciones de Brian Ocampo, Mathías Laborda y Thiago Vecino, juveniles formados en el club y que surgen como las próximas ventas de la institución.

En el caso de Ocampo, el jugador más valioso que tiene en el plantel tras su debut en la selección en junio, la renovación de su contrato se inició el año pasado. Las negociaciones por Ocampo y Vecino las lleva adelante el presidente José Decurnex con Francisco Casal, representante de los jugadores.

El otro caso que tiene que resolver Nacional es el de Bergessio, quien finaliza su vínculo con el club en diciembre.

El del delantero argentino es un caso diferente al de los juveniles.

La continuidad o no de Bergessio también quedará atada al futuro político del club. En diciembre se realizarán las elecciones y hasta el momento Decurnex no anunció si se postula o no.