El goleador vuelve el domingo: Nacional obtuvo la rehabilitación de Bergessio

El Club Nacional de Football presentó y obtuvo este miércoles en la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) la solicitud de rehabilitación condicional para el capitán y goleador del equipo, Gonzalo Bergessio, quien, tras aprobarse, quedó habilitado para jugar el domingo ante Progreso por la segunda fecha del Torneo Clausura, a las 15:30 en el Gran Parque Central.

La presentación del pedido y la posterior aprobación fue confirmada desde los tricolores a Referí este miércoles en las primeras horas de la tarde.

Los albos se ampararon en el artículo 18 del Código Disciplinario que permite a los clubes pedir la reducción de los castigos de los futbolistas.

Para hacer la solicitud, el jugador tenía que haber cumplido la mitad de la sanción recibida. Bergessio fue expulsado en la última fecha del Apertura, en el partido ante River Plate, y le dieron dos partidos de castigo, cumpliendo el primero de ellos, el 50%, el pasado sábado en el juego ante Cerro Largo FC.

El artículo agrega que “no podrán ser rehabilitados condicionalmente quienes al momento de solicitar el presente beneficio tengan registrada alguna sanción en los seis meses inmediatos anteriores”.

Leonardo Carreño

La roja a Bergessio ante River Plate

Eso también se cumplió en el caso del delantero argentino. Bergessio había sido expulsado por última vez el 7 de marzo de este año, frente a Defensor Sporting, y cumplió la sanción el 13 de marzo en el partido ante Danubio al recibir solo la sanción automática. Ambos juegos fueron por el Clausura 2020.

El delantero cumplió los seis meses hace dos días, lo que habilitó el pedido tricolor.

Además, el atacante tuvo un partido de sanción por llegar a cinco amarillas, que cumplió en el recordado encuentro ante Cerrito que ganaron los amarillos y verde por el Apertura. Pero ese tipo de sanciones no se tienen en cuenta. “La sanción cumplida por acumulación de quinta amonestación, o la sanción cumplida por expulsión por doble amonestación que no tipifique una causal prevista, no obstará la consecución del beneficio”, dice el artículo.

Bergessio, el 9 tricolor

Así le fue con Ligüera

De esta forma, Bergessio quedó a la orden de Martín Ligüera para jugar ante Progreso el próximo domingo. El regreso del capitán y goleador implicará que el director técnico tenga que hacer una variante en el ataque.

Frente a Cerro Largo FC, quien ocupó su lugar fue Maximiliano Cantera, una decisión del entrenador que sorprendió a los hinchas, pero que el DT preparó tras haber jugado junto al volante en Fénix y conocer que podía cumplir ese rol.

Los otros atacantes, por las bandas, fueron Brian Ocampo y Alfonso Trezza. Además, en el segundo tiempo ingresó Leandro Fernández por Ocampo, quien quedó en ofensiva junto a Cantera.

Diego Battiste

Gonzalo Bergessio en la Libertadores 2020

El goleador ya fue dirigido por Ligüera en los dos últimos partidos el pasado Clausura y en las finales ante Rentistas. En esos encuentros jugó junto a Ocampo y Lores ante Boston River, y luego con Ocampo y Trezza en los siguientes partidos, en los que marcó cinco goles: dos ante Deportivo Maldonado, dos en la primera final en el Gran Parque Central y uno en la segunda final en el Complejo Rentistas.

El entrenador podría repetir esa delantera el próximo domingo.

Varios a la orden

La otra interrogante que tiene Ligüera de cara al próximo encuentro es quién ocupará el lugar del zaguero Mario Risso, quien vio la roja ante Cerro Largo y no estará ante Progreso.

Para ese puesto, el DT cuenta con Mathías Laborda, quien entró en el segundo tiempo ante los arachanes para jugar en esa posición, luego de que en primera instancia Rafa García bajara a esa zona.

También está a la orden Nicolás Marichal, quien volvió este lunes tras su cuarentena por un contacto cercano de un contagio de covid-19. Además, también esta Christian Almeida.

Ligüera tendrá los regresos de Matías Zunino, Facundo Píriz y Armando Méndez, quienes superaron sus molestias musculares. El primero de ellos, uno de los refuerzos destacados para este Clausura, también podría meterse en el equipo.