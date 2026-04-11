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Boca Juniors recibe a Independiente por el Torneo Apertura argentino: hora, formaciones y dónde verlo en vivo

Boca Juniors e Independiente de Avellaneda se miden por la fecha 14 del Torneo Apertura en La Bombonera

11 de abril de 2026 9:59 hs
Boca vs Independiente
@BocaJrsOficial

Boca Juniors e Independiente de Avellaneda se enfrentan en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura en La Bombonera, en lo que representa un clásico del fútbol argentino y en el que ambos necesitan sumar de a tres para meterse entre los primeros 8 para sellar su clasificación a los playoff.

El Rojo de Avellaneda viene en alzas a este compromiso luego de vencer por 1-0 en el clásico de Avellaneda a Racing el fin de semana pasado y subió hasta el octavo lugar de la zona A del Torneo Apertura, siendo a esta hora el último equipo en acceder a playoff.

Boca, por su parte, llega con muy buenas sensaciones luego de triunfar en el debut por Copa Libertadores entre semana ante la U Católica de Chile, en su regreso al máximo torneo internacional después de 2 años, y se espera que el entrenador Claudio Úbeda haga varias modificaciones en el 11 titular para medirse a Independiente.

El Xeneize, a diferencia de Independiente, jugará el próximo martes ante Barcelona de Ecuador la segunda fecha de la fase de grupos de la Libertadores en La Bombonera, y el domingo siguiente, el 19 de abril, visitará a River Plate en el estadio Monumental, por lo que la gestión de cargas en los futbolistas titulares es clave en esta seguidilla.

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Independiente transita la zona A en la octava posición con 17 puntos, los mismos que su perseguidor San Lorenzo de Almagro. Un empate o una derrota condiciona mucho la presencia del Rojo dentro de los clasificados a playoff, mientras que Boca se mantiene tercero con 20 unidades, a tan solo dos de Vélez que es el líder.

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Posibles formaciones de Boca Juniors e Independiente

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ande Herrera, Tomás Belmonte, Camilo Rey Domenech; Alan Velasco; Ángel Romero y Milton Giménez.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Iván Marcone, Lautaro Millán, Ignacio Malcorra; Matías Abaldo, Gabriel Ávalos y Facundo Valdez.

¿A qué hora juega Boca vs Independiente y dónde verlo en vivo?

El encuentro se llevará a cabo hoy sábado a las 19:30 horas en La Bombonera y se podrá ver a través de ESPN y Disney+.

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