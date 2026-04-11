Boca Juniors recibe a Independiente por el Torneo Apertura argentino: hora, formaciones y dónde verlo en vivo

Boca Juniors e Independiente de Avellaneda se enfrentan en el marco de la fecha 14 del Torneo Apertura en La Bombonera, en lo que representa un clásico del fútbol argentino y en el que ambos necesitan sumar de a tres para meterse entre los primeros 8 para sellar su clasificación a los playoff.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

El Rojo de Avellaneda viene en alzas a este compromiso luego de vencer por 1-0 en el clásico de Avellaneda a Racing el fin de semana pasado y subió hasta el octavo lugar de la zona A del Torneo Apertura, siendo a esta hora el último equipo en acceder a playoff.

Boca, por su parte, llega con muy buenas sensaciones luego de triunfar en el debut por Copa Libertadores entre semana ante la U Católica de Chile, en su regreso al máximo torneo internacional después de 2 años, y se espera que el entrenador Claudio Úbeda haga varias modificaciones en el 11 titular para medirse a Independiente.

El Xeneize, a diferencia de Independiente, jugará el próximo martes ante Barcelona de Ecuador la segunda fecha de la fase de grupos de la Libertadores en La Bombonera, y el domingo siguiente, el 19 de abril, visitará a River Plate en el estadio Monumental, por lo que la gestión de cargas en los futbolistas titulares es clave en esta seguidilla.