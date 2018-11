Trump aumenta presión sobre fiscal general para que dimita

El presidente de Estados Unidos Donald Trump , aumenta las presiones sobre el fiscal general, Jeff Sessions, para tratar de que renuncie y también caiga el fiscal especial, Robert Mueller, en una jugada estratégica para desacreditar la investigación por la denominada trama rusa y desviar el foco de atención sobre su gestión.Esa versión es sustentada por una publicación del diario The Washington Post, pese a lo cual el secretario de Justicia aclaró que no piensa abandonar el puesto.Incluso, el portal web Axios señaló que el presidente consideró sustituir a Sessions por otro de sus aliados, el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.Pero el exalcalde descartó la información y consideró que el fiscal general tomó una decisión acertada al excluirse de dirigir la investigación de los presuntos vínculos del entorno de campaña de Trump con Rusia.Sessions se recusó de intervenir por su papel en la campaña de Trump y porque durante sus audiencias de confirmación no pudo explicar al Senado sus contactos con el entonces embajador ruso en Washington.Trump dijo que nunca hubiera contratado a Sessions si hubiera sabido que se recusaría. "Es extremadamente injusto, y eso es una palabra leve, para el presidente", declaró al New York Times la semana pasada.Pero este martes, Sessions parecía estar en una posición cada vez más incómoda luego que Trump volviera a atacarlo en Twitter y calificara a su antiguo aliado de "muy débil" en el manejo del escándalo con Rusia.En los últimos días, aumentaron los rumores sobre una eventual sustitución de Sessions luego que el magnate republicano lo criticara públicamente en más de una oportunidad.Trump lo culpa de haberse recusado de participar en la investigación federal para determinar si hubo colusión entre el equipo de campaña de Trump y Rusia para interferir en las elecciones presidenciales estadounidenses realizadas en noviembre de 2016.Lo criticó sobre todo por lo que considera insuficientes esfuerzos en la búsqueda de filtraciones de inteligencia y por no investigar a la excandidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, por el uso de un servidor privado para enviar correos electrónicos mientras era secretaria de Estado."El fiscal general Jeff Sessions ha tomado una posición muy débil en los crímenes de Hillary Clinton (dónde están los correos electrónicos y servidores) y las filtraciones!", tuiteó a primera hora de este martesPrecisamente, ante la creciente presión por la investigación sobre la trama rusa lideradas por Robert Mueller, Trump intenta reactivar la controversia sobre los correos electrónicos de Clinton en plena campaña electoral.La Casa Blanca también había dicho la semana pasada que los demócratas a su vez mantuvieron nexos con Ucrania durante la campaña de 2016.Este martes, Trump insistió: "Esfuerzos de Ucrania para sabotear la campaña Trump 'trabajando silenciosamente para impulsar a Clinton'. Entonces, ¿dónde está la investigación F. G. (del fiscal general)?".Las sanciones contra RusiaLa Cámara de Representantes de EEUU torcerá el brazo al presidente Donald Trump con la aprobación de nuevas sanciones contra Rusia, un proyecto que causó ira en Moscú.Los diputados pretenden que se tomen represalias contra Rusia por operaciones de desinformación y espionaje en la campaña electoral estadounidense.La anexión de Crimea y las injerencias en Ucrania son otros motivos esgrimidos para la aprobación.