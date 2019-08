Tus fotos: los objetos que nos recuerdan el pasado y un nuevo reto fotográfico para ti

BBC

¿No quieres deshacerte de ese objeto que tienes hace mil años y que tu madre insiste en que botes de una vez? Dile que no es viejo, es "retro".

En el desafío fotográfico de esta semana, les invitamos a que nos enviaran las imágenes más retro que tuvieran. Algunos las mandaron a la página web, otros las compartieron en Instagram con la etiqueta #RetroBBC

Cualquiera haya sido el método, nos llegaron decenas de fotos coloridas, nostálgicas e inspiradoras.

Como esta de arriba que nos mandó Fátima, una imagen tomada en Colonia de Sacramento, en Uruguay.

"Allí, el tiempo se ha detenido y eso es lo que al final te termina atrayendo de ese lugar, ¡es tan hermoso y mágico que pienso volver!", nos escribió.

Otros, prefirieron usar Instagram para hacernos llegar sus fotografías.

Los colores pueden llenar de vida las cosas más viejas, como demuestra nuestra lectora Silvana con esta foto de sillas que subió a Instagram con la etiqueta #RetroBBC La tomó en un jardín de Antioquía, en Colombia.

https://www.instagram.com/p/B0lKki8AZDV/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Aquí vemos una de las muchas fotos en las que nos etiquetó Milton Ramírez, quien al parecer tiene mucho ojo para encontrar imágenes que evocan al pasado. Esta es de un afilador en Cuba.

https://www.instagram.com/p/BvIKchnnVQy/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

"Un niña sobre un carro lechero nos introduce a comprender una cultura donde la infancia tiene un plazo breve y transcurre a paso lento", dice un lector que nos envió esta foto de abajo "desde la Colonia Menonita-Guatraché, en La Pampa, Argentina".

BBC

Que ya no funcione no significa que ya no sirva.

Siempre puedes darle otro uso, como hicieron en la localidad italiana de Gallipoli. La cuenta de Instagram "Los caminos de Pocho" la compartió con nosotros.

"Parece que alguien se olvidó la moto y la bici hace tiempo en las calles de Gallipoli", comentó.

https://www.instagram.com/p/BkV4XirHCaO/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Si pasas por Londres, seguramente te subirás a uno de sus típicos autobuses de dos pisos.

La gran mayoría de ellos son versiones modernas, pero, ¿sabías que todavía hay algunos modelos antiguos en circulación?

Carlos Ávila Arquín vio uno de esos pocos que recorre la línea 15, ideal si lo que quieres es visitar la Torre de Londres.

https://www.instagram.com/p/BXlssTplW62/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

Muchos de ustedes nos enviaron fotos de vehículos, como la de esta bicicleta que Abel Franco nos mandó.

BBC

Si levantas la mirada y te encuentras balcones resguardados por toldos verdes, lo más seguro es que estés en España.

Muchos llevan allí más de 50 años, así que nuestro lector Diego no se equivocó al elegirlos para nuestro reto #RetroBBC

https://www.instagram.com/p/BnmRAXmgNAq/?utm_source=ig_web_button_share_sheet

O los amas o los odias.

Después de ver las fotos de nuestros lectores, anímate a participar tú también y mándanos tus imágenes. El desafío de esta nueva semana es #VerdeBBC

Puedes subir tus imágenes a través de la web o compartirlas en Instagram con la etiqueta #VerdeBBC.

¿Necesitas inspiración? Mira estas fotografías de hermosos espacios verdes que enviaron los lectores de la BBC en inglés. La primera es de unas flores bajo el Sol, de Denisha Skilton.

Denisha Skilton

Y como en los espacios verdes encontramos también vida silvestre, culminamos con esta imagen de un venado y su cachorro tomada por Stuart Wright en los terrenos del castillo de Raby, en Durham, Inglaterra.

Stuart Wright

Ahora es tu turno. ¿Te animas a participar?

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

https://www.youtube.com/watch?v=kw3FYvWT-Po

https://www.youtube.com/watch?v=QCh6w30ZQiE&t=4s