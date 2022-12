Ucrania, críquet y Will Smith: las tendencias de Google en el mundo durante 2022

Como hace todos los años, Google compartió listas con las tendencias que se detectaron en sus búsquedas durante 2022. Si bien con Uruguay, la compañía solo dio tres categorías (una a nivel general, otra con búsquedas que comienzan con "qué" y otra que lo hacen con "cómo), a nivel internacional las divide en búsquedas, noticias, personas, películas, fallecimientos y hasta canciones.

El videojuego de palabras Wordle encabeza la lista principal de búsquedas, seguido por el encuentro entre India e Inglaterra por la Copa Mundial de Críquet T20, y por Ucrania. El críquet en India ya había dominado la tendencia el año anterior.

Según explica Google, "las listas se basan en términos de búsqueda cuyo mayor pico se ha producido este año en comparación con el año anterior".

Ucrania, país invadido por Rusia en febrero de este año, vuelve a aparecer liderando la lista de tendencias sobre noticias. La muerte de la reina Elizabeth II continúa en el podio. Además de Brasil, donde Lula da Silva fue electo presidente, hubo elecciones en Papúa Nueva Guinea y en Estados Unidos.

A partir de las personas que generaron tendencia en el buscador, se distingue la importancia de tres eventos: el juicio entre los actores Johnny Depp y Amber Heard, la cachetada de Will Smith a Chris Rock en los premios Oscar y, otra vez, la invasión a Ucrania por parte del país presidido por Vladimir Putin.

La serie protagonizada por Zendaya, Euphoria y el spin off de Game of Thrones, House of the Dragon fueron las dos series que lideraron la tendencia en Google. En lo que respecta a películas, conforman el podio Thor: Love and Thunder, Black Adam y Top Gun: Maverick.

En Uruguay, los eventos que dominaron las consultas fueron el Mundial Qatar 2022 –y cualquier partido de la selección uruguaya– y la votación del referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración.