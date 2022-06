Johnny Depp vs. Amber Heard: las reacciones de los actores tras el veredicto 

Después de un mes y medio en el que el enfrentamiento legal entre Johnny Depp y Amber Heard fue transmitido por streaming, cosechando seguidores y detractores alrededor del mundo, llegó el final.

Los siete jurados que deliberaron durante tres días concluyeron que ella hizo tres pronunciamientos en un artículo de opinión en The Washington Post donde se describió a sí misma como una "figura pública que representa el abuso doméstico" no pudieron ser comprobados durante el juicio y consideraron que la actriz procedió con "malicia", por lo de deberá pagarle a su expareja US$ 15 millones. En tanto, el jurado determinó que Depp también difamó a Heard y deberá darle US$ 2 millones de indemnización.

Luego de que se conociera el veredicto los actores utilizaron sus redes sociales para pronunciarse al respecto.

Johnny Depp: "El jurado me ha devuelto mi vida"

"Hace seis años mi vida, la vida de mis niños, la vida de aquellos más cercanos a mí y también la vida de las personas que durante muchos, muchos años ha creído en mí cambiaron para siempre", comienza un comunicado publicado desde Reino Unido por Johnny Depp en su cuenta de Instagram luego de que se diera a conocer el veredicto del juicio. "Seis años después, el jurado me ha devuelto mi vida, me siento abrumado", señala.

El actor continuó señalando que recibió "acusaciones criminales falsas y muy serias fueron lanzadas (...) por los medios de comunicación". "Todo eso ya había viajado por el mundo en un nanosegundo y tuvo un impacto sísmico en mi vida y mi carrera", puntualiza.

"Estoy abrumado por el amor recibido y el colosal apoyo y amabilidad de todo el mundo. Espero que mi búsqueda de que se diga la verdad haya ayudado a otros, hombres o mujeres, que se han encontrado en mi situación, y que quienes los apoyan nunca se rindan. También espero que la posición ahora vuelva a ser ‘inocente hasta que se demuestre lo contrario’, tanto en los tribunales como en los medios de comunicación", sostiene.

Amber Heard: "Tengo el corazón roto"

“La decepción que siento hoy está más allá de las palabras. Estoy desconsolada porque la montaña de evidencia no fue suficiente para hacer frente al poder y la influencia desproporcionada de mi exmarido”, escribió Heard en un comunicado publicado poco después del veredicto.

La actriz se refirió al impacto que considera que tiene el veredicto: "Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés. Hace retroceder el reloj a un momento en que una mujer que habló y podría ser avergonzada y humillada públicamente. Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio".

“Estoy triste por haber perdido este caso. Pero estoy aún más triste porque parece que he perdido un derecho que pensé que tenía como estadounidense de hablar libre y abiertamente”, agregó.