Un 30% de los latinoamericanos no tiene lo suficiente para comer: cómo está Uruguay

Traer comida a la mesa puede ser una de las mayores preocupaciones de los hogares latinoamericanos. Uno de cada tres encuestados en América Latina (un 30%) dijo no tener suficiente comida para alimentarse a sí mismo/a o a su familia a veces o con mucha frecuencia, según un sondeo de la consultora Latinobarómetro realizado entre octubre y diciembre de 2020. En 2018, esta proporción ascendía al 28%, lo que refleja un leve retroceso desde la pandemia de covid-19.

En Venezuela, más de la mitad de las personas entrevistadas (un 54%) afirma que esto le sucede frecuentemente o a veces, el mayor porcentaje de los 18 países analizados en la región. Tan solo un 17% de los venezolanos encuestados dice no tener nunca dificultades para alimentarse. República Dominicana también obtuvo uno de los peores resultados en este sentido, con al menos un 16% de las respuestas afirmando no tener suficiente comida frecuentemente. En tanto, la falta de dinero u otros medios para comprar comida es un problema para una minoría de encuestados en Paraguay, Chile, Brasil y Uruguay, donde más del 70% dice no encontrarse nunca en esta situación.