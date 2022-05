Un homenaje a Maradona, las lágrimas de Susana y los ganadores de los Martín Fierro 2022

Después de tres años de ausencia a causa de la pandemia, los Martín Fierro volvieron a celebrar su ceremonia este domingo, conmemorando además el 50° aniversario de estos galardones que premian a lo más destacado de la televisión abierta argentina. La ceremonia, que tuvo lugar en Buenos Aires, tuvo a MasterChef Celebrity como la gran ganadora, ya que fue el programa elegido para recibir el premio principal de la noche, el Martín Fierro de oro, además de recibir el galardón a Mejor reality show y a Mejor producción. Por su parte, un homenaje a Diego Maradona y el reconocimiento por su trayectoria a Susana Giménez marcaron dos de los puntos emotivos de la noche.

El homenaje arrancó con una pregunta de su autoreportaje, en un video que luego hilvanó diversas grabaciones icónicas, como el gol ante Inglaterra, los jueguitos frente a distintos personajes y participaciones varias en televisión, mientras Valeria Lynch cantaba su clásico Me das cada día más.

Inevitablemente, el homenaje concluyó con prácticamente todos los invitados de pie coreando el nombre del ídolo del fútbol argentino.

Más adelante en la ceremonia, fue el turno del reconocimiento a los 35 años de carrera televisiva de Susana Giménez. La diva de los teléfonos recibió el Martín Fierro de brillantes, un premio que hasta ahora solo había recibido Mirtha Legrand en 2017.

"Qué divino, tiene brillantes de verdad", aseguró frente a los invitados. "Yo disfruté de la vida y espero seguir haciéndolo", dijo ante el salón que se puso de pie para aplaudirla. "Brindo por todos y sean felices", celebró la diva, nuevamente con todo el salón de pie para homenajearla.

Para cerrar, lanzó su clásico: "Los amo a todos. No soy de emocionarme y ahora estoy emocionada.", dijo la diva, quebrada sobre el escenario. Giménez comentó además que no está en sus planes volver a la televisión, ya que se acostumbró a no estar en la pantalla y a su vida de descanso en Punta del Este.

Entre los ganadores destacados de la ceremonia del domingo se cuentan Jey Mammon, receptor del premio revelación por su trabajo en el late night show Los Mammones; el reconocimiento a La peña de Morfi como Mejor programa musical (un premio especial, por el fallecimiento de su conductor, Gerardo Rozín, hace algunos meses); el premio a Polémica en el bar como Mejor programa de humor, a 100 argentinos dicen como Mejor programa de entretenimiento en la categoría conocimientos, y a La Voz Argentina como Mejor Big Show.

El jurado de ese programa (integrado por Ricardo Montaner, sus hijos Mau y Ricky, Lali Espósito y Soledad Pastorutti, se impuso en su categoría. Juana Viale, en tanto, recibió el premio a mejor conductora, por su labor reemplazando a su abuela en Almorzando con Mirtha Legrand, mientras que su contraparte masculina fue Guido Kaczka por los programas Los 8 escalones y Bienvenidos a bordo. La serie La 1-5/18, por su parte, dominó las categorías de ficción.

Con información de El Cronista